Jesto termina la sua trilogia sul risveglio della coscienza con l’EP “Good vibes”

Il 30 giugno scorso è uscito Good vibes, il nuovo EP di Jesto.

Nell’arco di sei mesi l’artista ha dato vita ad una trilogia musicale che mette al centro il risveglio della coscienza e che è iniziata con 2 concept album, Samsara e Ricordo il futuro, e che ora termina il proprio viaggio con questo terzo disco

Sono sette le tracce contenute in Good vibes, progetto incentrato sulla positività, intesa non come un processo passivo ma come il frutto di una volontà a cogliere il meglio dai tempi che viviamo. Nell’EP la critica alla società e ai tempi disumanizzanti del precedente album, Ricordo Il Futuro, diventa uno spunto per migliorarsi e per prendere in mano la propria vita e il proprio destino.

Jesto prende in prestito terminologie proprie delle filosofie orientali, come già su Samsara, e li mescola a concetti come quello Jodorowskyano di Danza della realtà, dando vita a un mix di influenze e spunti di riflessione.

Le produzioni musicali, tutte ad opera di Pankees, mescolano Hip Hop e richiami Reggae, dando vita a un sound estivo e fresco, che fa da tappeto alla profondità dei testi. Ecco la tracklist del progetto: