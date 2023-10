Jess canta il vuoto di una perdita nel singolo “Barattolo”

Jess pubblica il nuovo singolo “Barattolo”, disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 ottobre 2023. Il brano (Warner Music Italy/ADA) anticipa l’uscita del primo Ep dell’artista.

“Barattolo” è un brano pop dalle atmosfere acustiche, che affonda le sue radici nel gusto r’n’b. La canzone parla di un vuoto lasciato da una persona molto importante, che se n’è andata. Il tema è il senso della mancanza. L’unico ricordo che rimane di quella persona, è un barattolo di caffè. Anche il solo guardare il barattolo evoca rimpianti e sensi di colpa.

La canzone ruota intorno alla domanda ricorrente che Jess pone a se stessa senza trovare risposta: “Ma dai, come si fa a restare vivi se se ne va la parte di te che credevi migliore?”.

Con “Barattolo”, Jess annuncia l’uscita dell’Ep “Sola a casa e altri sbatti”. La data prevista per la release è il 24 novembre 2023.

Il disco è prodotto da Ledo; mix e master sono a cura di Ugo Bonucci. Si tratta di un progetto discografico intimo e personale, che nasce dalla creatività espressa da Jess negli ultimi due anni. L’Ep racchiude i singoli che la cantautrice ha pubblicato nei mesi scorsi: “Nulla”, “Non ci sta”, “Come stai”, “Lady” e “Ciliegie”.

L’uscita dell’Ep corona un anno ricco di soddisfazioni per Jess. Poche settimane fa, la cantautrice ha vinto il contest musicale Back to Talent, aggiudicandosi un proprio concerto al Teatro Nazionale o Lirico di Milano. Attualmente, è in tournée con lo spettacolo teatrale Una volta nella vita (Once), prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, in cui interpreta la protagonista. Infine, anche in questa stagione fa parte del cast del musical Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber.