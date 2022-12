Anteprima video: “Ti va di farmi felice” è il nuovo singolo del giovane Jelo

Oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia vi presentiamo il videoclip del nuovo singolo del giovane Jelo, Ti va di farmi felice?

Il vero nome dell’artista è Luca Hardonk, nato a Genova alla fine del 2002.

Inizia a scrivere le sue canzoni durante l’adolescenza durante un periodo burrascoso di abbandono scolastico e, seppur questa sorta di “insicurezza” è ancora parte delle sue giornate, ha imparato a conviverci ed a farne la propria forza.

Jelo è cresciuto ascoltando il cantautorato italiano, il rock ed il pop. Solo successivamente si avvicina al mondo trap e al rap ascoltando Ghali, Gemitaiz, Izi, Ernia e Madame.

Jelo ti va di farmi felice?

Il nuovo singolo, lanciato in radio dal 18 novembre, nasce da un testo rap che si poggia su una base pop rock ed è spinto dal desiderio di ottimismo di chi ha compreso la sofferenza e la potenza di un sorriso.

Luca ne parla così:

“La frase che più rappresenta il mio obiettivo personale è attribuita a John Lennon e dice: ‘A scuola mi chiesero cosa volessi fare da grande e risposi essere felice; mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io risposi loro che non avevano capito la vita’”.

Il pezzo ha anticipato l’uscita del nuovo Ep per Koolbeat, Sintesi. Ecco le canzoni contenute all’interno del progetto.

Serenità Smetto presto Ti va di farmi felice? In eterno Per cosa tremi?

Anteprima video e testo del nuovo singolo

Il video vede alla regia e al montaggio Claudio Corsano e nasce da un’idea di Jelo. Eccome ce lo racconta l’artista:

“Il video di ‘Ti va di farmi felice?’ è una storia inventata con un obiettivo comunicativo. Ci sono due personaggi interpretati entrambi da me stesso, uno vestito di bianco uno di nero, che rappresentano la coesistenza nella mia persona di due identità diverse. Infatti essendo in realtà la stessa persona, le azioni di uno influenzano l’altro e viceversa. Si svegliano entrambi a Genova e uno dei due scrive il testo di ‘Ti va di farmi felice?’, l’altro lo trova sul telefono e va a Milano per registrarlo. Nel frattempo però l’altro, anche lui arrivato a Milano, cambia idea e butta via il testo che ha scritto il quale sparisce all’altro che lo sta registrando. Dopo un momento di delusione trova la forza di riscrivere il testo, e quello che lo aveva buttato via, ritrovandolo, percepisce l’influenza di qualcun altro. I due si cercano e incrociano senza vedersi, si siedono casualmente nello stesso posto e si fondono. Esce fuori un protagonista colorato: l’unione dei due bianco e nero. Infine il video si conclude con il risveglio: tutto quello che è successo era solo un sogno e il protagonista si ritrova l’ep nel telefono. Il messaggio che vuole trasmettere è che qualsiasi tipo di forza va trovata dentro se stessi, e anche se non ci si piace c’è una parte di noi che ci sostiene di nascosto e fa andare avanti le cose. Quando ti riesci a conoscere e soprattutto accettare riesci a fare cose che non ti immagini“

Eh eh?

Okay

Ti va di farmi felice?

mi pare che non sia così Frere

mi sa che tutto finisce, ma

ci starei attaccato a vista mentre se ne va

se ci tengo non ti lascio andare

e mi ci impegno come fosse facile

e quando segno come in serie A

mi rendo conto di cosa so fare

Vedo sbarre dove stanno

porte aperte senza chiave

fumo canne come gli altri

Però in testa c’è un divario eclatante

Sono un bravo cantante a livello amatoriale

perché io amo fare questo

e capire se sto male

carpire in ogni frase

quello che nella mia testa da conscio è inarrivabile

quello che è nella mia testa Io non voglio toccare

spero che mettendo nero su bianco migliorerà

Ti va di farmi felice?

mi pare che non sia così frere

mi sa che tutto finisce, ma

ci starei attaccato a vista mentre se ne va

mentre se ne va, mentre se ne Va

e attaccato a vista

mentre se ne va mentre se ne va mentre se ne va

Attaccato vista

mentre se ne va e se ne va

Va, se va, se va ok.

E non ci credo che sia il meglio del posto

anche se sei quello coi migliori post bro

Io quando scrivo segue le orme di Ariosto

il sentimental dell’Orlando Furioso

Io non riposo vado a ritroso

e passo nei vicoli poiché ho usato un modo.

tutto faticoso già di suo.

stava al buio un pugno è anche opportunità per uno buono

e vienimi incontro se hai capito cosa voglio

intravedo il Porto ma davanti c’è uno scoglio

da come mi comporto? Capisci quello che provo

tradisci quello che sogno

sei dieci amici. Da poco e

Ti va di farmi felice? No?

mi pare che non sia così frere

mi sa che tutto finisce

ma ci starei attaccato a vista

mentre se ne va

mentre se ne va

mentre se ne va

Attaccato a vista

mentre se ne va

mentre se ne va

mentre se ne va

Mentre se ne va se ne va

Se ne va e e se va

se va, se va

ok ancora

ti va di farmi felice? No?

mi pare che non sia così frere

Mi sa che tutto finisce, ma

ci starei attaccato a vista mentre se ne va.

Ti va di farmi felice? No?

mi pare che non sia così frere

mi sa che tutto finisce, ma

ci starei attaccato a vista

mentre se ne va

mentre se ne va

mentre se ne va

mentre se ne va

mentre se ne va

mentre se ne va

attaccato a vista

mentre se ne va

se ne va

se ne va

e se ne va

Se ne va

Ok? No