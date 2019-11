Jacopo Ratini canta il senso di rassicurazione nel singolo Ti chiamerò casa

In Copertina

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 novembre

Il radio date questa settimana conta davvero tante novità e non è un modo di dire!Quindi, non perdiamo tempo e scopriamo subito che cosa girerà.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire. Ep.1

Un viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Anteprima video: Matteo Becucci trova la sua strada nel singolo "Lontano dagli alberi"

Prima di tornare a Teatro con un nuovo spettacolo il cantautore lancia oggi il nuovo singolo.

Sanremo Giovani 2019: a Italia sì! vengono scelti i primi 5 finalisti

Verdetti anche inaspettati nella prima sfida tra i giovani che sognano il Festival di Sanremo 2020.

Musica Contro le Mafie 2019: ecco i 10 finalisti del Contest

Dopo 21 giorni di votazioni sono stati comunicati i nomi dei finalisti che si contendono la vittoria della decima edizione del Contest.

X Factor 2019 i testi di tutti gli inediti dei talenti in gara

Anche quest'anno nel Talent show targato Sky prevalenza di brani in lingua inglese .

Gli Urban Strangers tornano live al Memo Music Club il 7 dicembre (Biglietti)

Il live riserverà molte sorprese per i fan del duo e non solo. Nel nostro articolo i dettagli per partecipare.

Diritto di cronaca: il curioso caso di Thomas e dell'intervista che non faremo

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Davide Van De Sfroos: “Fare un disco è un po' come scolpire una statua...”

Sono passati 5 anni e mezzo dall'uscita di "Goga e Magoga", l'ultimo album di inediti di Davide Van De Sfroos, che oggi torna con "Quanti Nocc", racconto dei live del 2019.

Videointervista a Bugo: “La festa del nulla è il desiderio di fuga che scaturisce dai sogni”

E' uscito "La Festa del Nulla", il romanzo d'esordio del cantautore Bugo. Una vicenda ambientata negli anni '90 in cui gli ingredienti sono il rock, l'amore e la provincia.

Il Collegio: intervista alla Professoressa di Canto Giovanna Giovannini

Stasera in prima serata su Raidue andrà in onda l'ultima puntata del reality Show "Il Collegio". Per l'occasione abbiamo intervistato la Professoressa di Canto Giovanna Giovannini.

Videointervista a Ensi: “Clash è una fotografia del momento storico che sto vivendo"

Sono passati alcuni mesi dalla pubblicazione di "Clash" e "Clash Again". Ora Ensi sta portando in giro per l'Italia la sua musica in un tour in cui non mancano le hit del passato.

Videointervista ai Subsonica: “Siamo menestrelli 2.0 e cantiamo le parole che altri non hanno”

E' uscito "Microchip Temporale", 14 tracce in cui i Subsonica rivisitano lo storico "Microchip Emozionale" insieme a ospiti a prima vista insoliti. .

Videointervista a Giaime: “Il mio sogno? Collaborare con Marracash!”

"Mai" è il nuovo singolo di Giaime in collaborazione con Lele Blade e Fred De Palma. Nella videointervista il rapper milanese racconta il brano e ciò che la musica gli sta regalando.

Videointervista a Tiziano Ferro: “Accetto Miracoli? Un disco nato da una crisi creativa”

12 tracce di cui 9 prodotte da Timbaland. Ecco "Accetto Miracoli", il nuovo album di Tiziano Ferro in uscita il 22 novembre.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Amici di Maria De Filippi. Il cambiamento è istinto di sopravvivenza

Amici 19. Ieri è partita la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra gli artisti scelti per comporre la classe diversi volti (voci) noti che ci hanno spinto ad una riflessione.Il programma, ci sembra giusto sottolinearlo, è un Talent show completamente Made in Italy. A differenza di The Voice o X Factor non...

Gaetano Curreri dona il brano "Più amore" all'Antoniano

Anche Mario Biondi, Amara ed i bimbi del Coro dell’Antoniano a sostegno dell'iniziativa solidale "Operazione Pane".

Pia Tuccitto fuori il singolo "Tu sei un sogno per me" feat. Federica Lisi

La canzone trae ispirazione dallo spettacolo teatrale "Ioelei" che vede protagonista la cantautrice toscana insieme alla ex pallavolista.

X Factor 2019 la sfida degli inediti. Chi si confronterà con Giordana? (dati di vendita e stream)

Ecco come stanno andando le vendite e gli stream degli inediti di X Factor 2019.

Ultimo Tutto questo sei tu è il nuovo singolo inedito in arrivo a dicembre

Il brano sarà il solo "regalo" di Natale del cantautore o sono in arrivo altre sorprese?.

Modà Tour dopo i primi sold si aggiungono nuove date

Nuove date a Reggio Calabria, Genova e all'Arena di Verona.

Dardust: Sublime anticipa il disco S.A.D. Storm and Drugs (tracklist)

Il disco è il terzo capitolo della trilogia musicale iniziata nel 2015 con "7" e proseguita nel 2016 con "Birth".

X Factor 2019 sesta puntata con Anastasio e Francesca Michielin

Due le manche in questo nuovo appuntamento e in una ci sarà Dardust a dirigere l'orchestra.

Salmo Playlist live. Arriva a dicembre il disco live + inediti. Ecco le versioni in uscita!

Salmo Playlist Live. Il profeta del rap non ha nessun'intenzione di accontentarsi e torna nei negozi con un nuovo progetto live con inediti.Dopo aver pubblicato.

Raf e D’Art: un confronto generazionale contro le difficoltà nel brano “Samurai”

La difficoltà di fronteggiare quotidianamente le avversità e di come superarle. Ecco "Samurai", il brano creato per lo spot Ringo scritto e interpretato da Raf e da D'Art.

Anastasio: dal 29 novembre “Il fattaccio del Vicolo del Moro” aspettando il 2020...

Uscirà il 29 novembre il nuovo singolo di Anastasio "Il fattaccio del Vicolo del Moro", liberamente tratto dal monologo "Er Fattaccio" del poeta romano Amerigo Giuliani.

Giulia Luzi diventa semplicemente Giulia e lancia il singolo "Rio"

Tra gli autori del brano oltre alla stessa Giulia anche la cantautrice Celeste Gaia.

Raf e Umberto Tozzi: nuove date e l'album live Due, La Nostra Storia

Raf e Umberto Tozzi annunciano nuove date live nel 2020 e pubblicano l'album live Due, La Nostra Storia. Fuori il 29 novembre.Il disco, registrato dal.

Cesare Cremonini presenta alla stampa “Cremonini2C2C”

Un viaggio tra le hits, 6 inediti di cui uno strumentale e le rarità. Ecco "Cremonini2C2C", il nuovo album di Cesare Cremonini. .

Fiorello spoilera ancora: Max Pezzali Live sarà a San Siro nel 2020

San Siro Canta Max, Max Pezzali San Siro.Dopo aver "spoilerato" l'uscita del nuovo singolo di Pezzali è ancora Fiorello ad annunciare sui social qualcosa legato.

Muse e Marco Mengoni sono i live dell'anno per gli utenti di Ticketmaster

Ticket of the year è il premio assegnato ogni anno a livello globale dalla nota azienda di Ticketing.

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 novembre

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani del 22 novembre 2019

La mosca Tzè Tzè

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Rokas: fuori “Brutte Cose”, il nuovo singolo dalle tinte pop rap prodotto da Granato

Jacopo Ratini canta il senso di rassicurazione nel singolo Ti chiamerò casa

The Yellow fuori con un disco positivo, Streets of Tokyo

Deschema: la necessità di ricominciare da capo nel singolo “Tabula Rasa”

Ciao Sono Vale affronta il difficile tema della malattia mentale in "Tre assassine"

Mosè Santamaria pubblica il nuovo disco "Salveremo questo mondo"

Certificazioni FIMI settimana 47: Marracash è platino in meno di un mese

CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA 47: tha Supreme regna incontrastato nella Top 10. Emanuele Aloia primo nella Viral

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 47: irrompe il ciclone tha Supreme! Gianna Nannini fuori dal podio

Classifica Radio Earone Settimana 47: Vasco ancora primo. A sorpresa Biagio Antonacci new entry nella Top 20

Certificazioni FIMI 46: Disco di platino per gli album di Coez e Lazza.

CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA 46: tha Supreme primo. Oltre 7 milioni di stream per il singolo

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Biagio Antonacci Intervista Chiaramente Visibili dallo Spazio

Davide Van De Sfroos Intervista Quanti Nocc

Febo Intervista Ciliegie

Amalia Gre Intervista Beige

Siberia Intervista Tutti amiamo senza fine

Mauro Pagani Intervista Note di Viaggio Capitolo 1

Giaime Intervista Mai

Ensi Intervista Clash Again

Subsonica Intervista Microchip Temporale

Bugo Intervista La Festa del Nulla

Tiziano Ferro Intervista Accetto Miracoli

Mina Fossati intervista a Ivano Fossati