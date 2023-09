A X Factor 2023 arriva il “Pulp rap” con Jacopo Carosi e la sua “Furio Camillo”

A X Factor 2023 arriva il “Pulp Rap” o “Splatter Rap” con Jacopo Carosi e il macabro testo della sua Furio Camillo.

Le più grandi passione di Jacopo sono la musica, il disegno (la sua pagina Instagram è piena di bizzarri lavori da lui realizzati, li trovate qui) e il cinema horror.

Il ragazzo ha raccontato così a Francesca Michielin l’amore per i film dell’orrore:

“Mia madre è una grande appassionata di horror e quindi mi guida in questa passione. Invece mio padre c’ha paura…” Tra l’altro Jacopo si diverte anche a raccontare le trame dei film horror e dei thriller sul suo canale YouTube (qui).

Nella clip di presentazione racconta:

“Nelle mie canzoni cerco di raccontare delle canzoni noir, grottesce, pulp… il sangue, cerco di includere delle mie passioni“

L’audizione a X Factor

Fa il suo ingresso in scena con una maglietta di “Taxi Driver“, film cult del 1976 con Robert De Niro che, tra l’altro, valse ad una giovanissima Jodie Foster la sua prima nomination agli Oscar per il ruolo di una baby prostituta.

Morgan gli chiede quali altri film gli piacciano e lui cita “Psycho” di Alfred Hitchcock. Jacopo Carosi non si fa cogliere impreparato dal giudice quando questi gli chiede altre pellicole del regista che ama… “La donna che visse due volte” risponde con prontezza.

L’inedito che presenta ai giudice si chiama “Furio Camillo”, nome del quartiere di Roma in cui è ambientata la storia del brano, e ha uno storytelling splatter ma scritto molto bene.

Anzi, secondo Fedez è anche fin troppo edulcorato e Ambra sottolinea giustamente la giovane età del ragazza, 16 anni.

La sua corsa a b si conclude ai Bootcamp. QUI il video dell’esibizione.

X factor Jacopo Carosi Furio Camillo TESTO

Furio camillo, andiamo tutti quanti a Furio Camillo

guida in stato di ebbrezza sono un po’ brillo

un po’ brillo, un po’ brillo, un po’ brillo, un po’ brillo

guida in stato di ebbrezza non in stato di grazia

c’è la vecchietta a terra che non ha più la faccia

trascino il corpo e lo chiudo nel bagagliaio

lascio le dita in mezzo, si spezzano e dico “Ahio”

sono ubriaco e ho mille paranoie

ho paura di trovar dentro la testa di mia moglie

ancor peggio di trovarci la spappolata vecchia

che ancor viva nel suo sangue ora si specchia

quindi il portabagagli non lo apro

meglio amputare l’arto malcapitato

prendo un taglierino a portata di mano

e taglio pollice e indice dopo il reato

Furio camillo, andiamo tutti quanti a Furio Camillo

guida in stato di ebbrezza sono un po’ brillo

un po’ brillo, un po’ brillo, un po’ brillo, un po’ brillo

alle spalle c’ho uno sbirro con in mano un revolver

si vede non è tranquillo, spara in aria due volte

dice che lo ha chiamato una di 70 anni

per una macchina vicina a Sangiovanni

intanto la perquisisce

e ci trova dentro altre due vecchiette

uccise quest’inverno

mi ammanetta e finisco in galera

su di me faranno un film tratto da una storia vera

tratto da

Furio camillo, andiamo tutti quanti a Furio Camillo

guida in stato di ebbrezza sono un po’ brillo

un po’ brillo, un po’ brillo, un po’ brillo, un po’ brillo