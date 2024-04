Jack Savoretti, svelata la tracklist del nuovo album “Miss Italia”

Con un toccante video postato sui social, Jack Savoretti ha svelato la tracklist del suo nuovo album di inediti, il primo in lingua italiana, dal titolo “Miss Italia” (Capitol Records Italy / Universal Music Italia), che sarà disponibile in tutti i negozi di dischi e in digitale a partire da venerdì 17 maggio.

Nel video, con in sottofondo “Come Posso Raccontare” (brano che sarà possibile ascoltare ordinando l’album), scorrono foto e video che ripercorrono il passato e il presente di Jack, tra sorrisi, abbracci paterni e parole che riempiono di senso la scelta di pubblicare un album in lingua italiana: “è stato un bisogno fisico“.

JACK SAVORETTI, “MISS ITALIA”: LA TRACKLIST

“Miss Italia” è composto da 12 brani, arricchiti dalla presenza di artisti del calibro di Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, Svegliaginevra e Natalie Imbruglia. Ma non è tutto! L’album contiene infatti anche una bonus track: “Senza una donna (Without A Woman)” di Zucchero in una versione riarrangiata e riprodotta featuring Jack Savoretti.

Di seguito riportiamo la tracklist di “Miss Italia“: