Jack Savoretti pubblica un’edizione speciale di Singing to Strangers

A marzo 2019, Jack Savoretti ha pubblicato il disco Singing to strangers debuttando al primo posto della classifica UK. Adesso, l’artista anglo-italiano conclude l’anno proponendo un’edizione speciale del fortunato album, già triplo disco d’oro.

Il 6 dicembre 2019 esce Singing to Strangers Special Edition. L’opera, composta da 2 CD, non è stata concepita come un mero e semplice re-pack dell’album precedente, ma come un vero e proprio album nuovo.

Jack Savoretti ha confessato le sue intenzioni circa l’uscita di questo progetto discografico. “Volevo che questo fosse effettivamente un album nuovo, non solo un insieme di outtakes. Doveva essere un lavoro a sé, e allo stesso tempo un passo verso il prossimo album. Voglio che la gente dica: Aspetta… cosa farà ora e con chi?“.

Jack Savoretti, tra inediti e featuring

Singing to Strangers Special Edition contiene tre tracce inedite e alcuni featuring. Gli inediti sono Closer, Waiting for the sun e Christmas morning. Quest’ultimo brano, il cui titolo esprime chiaramente lo spirito natalizio che lo caratterizza, è una toccante ballata scritta da Jack Savoretti per i suoi figli. L’artista ha commentato così la presenza della canzone all’interno di Singing to Strangers Special Edition: “Volevo rassicurarli che, nonostante io sia spesso via, sarò lì con loro la mattina di Natale. Volevo che avessero questa canzone come colonna sonora di ogni Natale“. Jack Savoretti ha scelto proprio Christmas morning come singolo di lancio dell’album, in rotazione radiofonica dal 29 novembre.

Nel disco, poi, alcuni brani sono riproposti in una versione nuova. Singing to Strangers Special Edition include il featuring con Mika, Youth & Love; e il duetto con Kylie Minogue in Music’s Too Sad Without You. C’è poi la performance live di Human dei The Killers con Ward Thomas alla Wembley Arena; e il singolo Candlelight nella versione della Radio 2 Ken Bruce Piano Session. Infine, il disco contiene anche la collaborazione di Jack Savoretti con Sigma in You and Me as One.

Singing to Strangers Special Edition, la tracklist

Ecco qui di seguito la tracklist di Singing to Strangers Special Edition:

CD 1

1. Candlelight

2. Love Is On The Line

3. Dying For Your Love

4. Better Off Without Me

5. What More Can I Do

6. Singing To Strangers (Interlude)

7. Youth And Love

8. Touchy Situation

9. Greatest Mistake

10. Things I Thought I’d Never Do

11. Going Home

12. Symmetry

13. Beginning Of Us

14. Music’s Too Sad Without You (Live In Venice)

15. Vedrai Vedrai / Oblivion (Live In Venice)

CD 2

1. Waiting For The Sun

2. Closer

3. Christmas Morning

4. Greatest Mistake (Edit)

5. Youth & Love Feat. Mika

6. Music’s Too Sad Without You (with Kylie Minogue)

7. Human (with Ward Thomas – Live at the SSE Arena, Wembley)

8. Things I Thought I’d Never Do (Live at the SSE Arena, Wembley)

9. Candlelight (Ken Bruce Piano Session)

10. You And Me As One (Sigma & Jack Savoretti)