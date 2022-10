Jack Savoretti torna live in Italia... mentre Amadeus lo corteggia per il Festival di Sanremo

Secondo le nostre fonti c’è un cantautore ango-italiano che Amadeus corteggia da un po’ e che vorrebbe fortemente al Festival di Sanremo. E quest’anno potrebbe essere l’anno buono. Parliamo di Jack Savoretti, presto di ritorno in Italia con una serie di concerti legati al suo ultimo album, Europiana Encore.

Per chi non lo conoscesse Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, nome d’arte Jack Savoretti, è un cantante britannico classe 1983 per metà italiano. Suo padre Guido infatti era un mediatore marittimo di Genova.

La sua carriera inizia ufficialmente nel 2005 con una collaborazione a cui segue, nel 2006, il primo singolo. Ad oggi Savoretti ha pubblicato 7 album, 3 EP e una raccolta. Tra le collaborazioni con artisti italiani ci sono quelle con Elisa in Waste Your Time on Me brano contenuto in On di cui è anche co autore e quella con gli Ex-Otago in Solo una canzone.

In attesa di scoprire se la suggestione di Jack Savoretti sul palco del Festival di Sanremo si rivelerà concreta potremo ascoltare il cantautore dal vivo in Italia a dicembre.

L’ultimo album dell’artista, Europiana, è un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage e allo stesso tempo moderno in cui Jack ripercorre infatti le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, ma reinterpretandole in chiave moderna e personale. Nel disco Savoretti canta anche per la prima volta in italiano cimentandosi con Io che non vivo senza te.

La cantautrice ha da poco concluso il suo tour estivo in giro per l’Italia che l’ha portata ad esibirsi in oltre 15 date.

05 dicembre 2022 – GRAN TEATRO GEOX, PADOVA

06 dicembre 2022 – TEATRO CARLO FELICE, GENOVA

08 dicembre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

10 dicembre 2022 – TEATRO VERDI, FIRENZE

12 dicembre 2022 – TAM TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, MILANO

13 dicembre 2022 TEATRO EUROPAUDITORIUM, BOLOGNA

Ad aprire tutte le date italiane ci sarà svegliaginevra.