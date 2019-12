J-Ax ReAle tracklist. Uno dei dischi più attesi del 2020 è sicuramente il nuovo album di J-Ax, ReAle.

Il disco arriverà nei negozi di dischi e sulle piattaforme digitali a cinque anni esatti dalla pubblicazione dell’ultimo album da solista, Il bello di esser brutti (triplo disco di platino), e dopo l’esperienza con Fedez in Comunisti col rolex del 2017 (qattro volte disco di platino).

J-Ax ReAle Tracklist

Il titolo del disco gioca sulla sincerità di queste nuove canzoni, sedici brani a cui si aggiungono i due singoli già pubblicati, Tutto tua madre (disco di platino) e Ostia Lido (triplo disco di platino).

Nell’album inoltre, come consuetudine dell’artista, saranno presenti diversi duetti due dei quali All Music Italia è in grado di anticiparvi.

Saranno presenti nel disco Il Cile, che torna a collaborare con l’artista dopo il grandissimo successo di Maria Salvador, ed Ermal Meta, che così restituisce il favore all’amico.

J-Ax infatti era stato ospite di Meta nel brano Un’altra volta da rischiare.

Qui a seguire la tracklist completa del disco:

Mainstream (la scala sociale del rap) Supercalifragili Quando piove, diluvia Beretta Pericoloso La mia hit Siamesi Reale Cristoforo Colombo Fiesta! Cuore a lato Per sempre nell’83 Redneck Il Terzo Spritz Sarò scemo A me mi Ostia lido (remastered) Tutto tua madre (remastered)

Dal 24 gennaio J-Ax sarà in giro per presentare il suo album con speciali date instore con live unplugged.

Ecco le date dell’instore tour di presentazione di ReAle.

24 gennaio 2020 – Marcianise (CE) – CC Campania

25 gennaio 2020 – Pontecagnano Faiano (SA) – CC Maximall

27 gennaio 2020 – Ascoli – Cc Citta Delle Stelle

28 gennaio 2020 – Ravenna – Cc Esp

29 gennaio 2020 – Milano – La Feltrinelli

30 gennaio 2020 – Misterbianco (CT) – Cc Centro Sicilia

31 gennaio 2020 – Carini (PA) – Cc Poseidon

01 febbraio 2020 – Roncadelle (BS) – Cc Elnòs Shopping

02 febbraio 2020 – Collestrada (PG) – Cc Collestrada

03 febbraio 2020 – Bari – Cc Mongolfiera Santa Caterina

04 febbraio 2020 – Orio Al Serio (BG) Oriocenter

05 febbraio 2020 – Nichelino (TO) Cc I Viali Shopping Park

06 febbraio 2020 – Sesto Fiorentino (FI) – Cc Centro Sesto

07 febbraio 2020 – Rizziconi (RC) – Cc Porto Degli Ulivi

08 febbraio 2020 – Modena – Cc La Rotonda

13 febbraio 2020 – Guidonia (RM) – Cc Tiburtino Shang Center

14 febbraio 2020 – Castelfranco Veneto (TV) – Cc I Giardini Del Sole

15 febbraio 2020 – Casale Monferrato (AL) – Cc La Cittadella

16 febbraio 2020 – Arese (MI) – Cc Il Centro