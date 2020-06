J-Ax: nuova data per il concerto ReAle al Mediolanum Forum

J-Ax annuncia sui social la nuova data per il concerto ReAle che si sarebbe dovuto tenere al Mediolanum Forum di Assago il 19 settembre 2020.

Come tutti gli altri eventi live, anche il concerto di J-Ax era stato rimandato a causa dell’emergenza Corona Virus.

L’evento sarà recuperato, nella stessa location, il 6 marzo 2021.

Il concerto doveva essere l’occasione per presentare dal vivo l’album ReAle, pubblicato lo scorso 24 gennaio (leggi qui). Un album che, a poche settimane dall’uscita, si è, suo malgrado, ritrovato ad essere già “vecchio” (per ammissione dello stesso J-Ax) per le tematiche affrontate, perché ignaro di ciò che avrebbe travolto il mondo da lì a poco. Per questo motivo il rapper milanese, per l’estate, ha lanciato una nuova canzone, scritta durante la quarantena: Una voglia Assurda.

Il nuovo brano (qui il testo) è stato accompagnato da un video, girato nel rispetto di tutte le norme anti-covid, pubblicato l’8 giugno 2020.

Il video è stato realizzato da un’idea di J-Ax e Matteo Lenardon, con la produzione di produzione Borotalco.Tv, in collaborazione con Moviechrome Milano e la regia di Fabrizio Conte.

J-AX – UNA VOGLIA ASSURDA – VIDEO

Il concerto in programma il 19 settembre 2020 ad Assago (Mi), Mediolanum Forum, è ora programmato per sabato 6 marzo 2021. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

