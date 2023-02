J-Ax polemico con Sanremo 2023: “Siamo uncool e messi da parte, ma non ci hanno fermati nel 1993 e non ci fermeranno oggi”

J-Ax e DJ JAD stanno portanto in scena a Sanremo gli Articolo 31.

Questa sera si esibiranno per 21esimi, probabilmente per questo la Rai, nel comunicato ufficiale, li ha chiamati Articolo 21.

Ma la polemica di J-Ax non è per questsa piccolezza che, al massimo, può far sorridere. Ax si lamenta perché, nelle tre precedenti serate, si sono sempre esibiti molto tardi, in orari in cui lo share è alto, ma solo perché c’è poco pubblico davanti alla TV. Unica eccezione l’esordio quando, però, gli unici a votare erano gli addetti ai lavori accreditati in sala stampa.

Gli Articolo 31 si sono esibiti in queste posizioni (gli orari sono quelli della scaletta, non quelli reali):

seconda serata: 4 a esibirsi, previsti alle 21.56

terza serata: 22 a esibirsi, previsti alle 00.35

serata cover: 11 a esibirsi, previsti alle 22:28

Queste le parole di J-Ax pubblicate sui social e, a seguire, il video.

J-AX – POLEMICA SULL’ORDINE DI USCITA

Ultimo giorno!

Beh, fare sanremo insieme a JAD sotto quel nome che per così tanti anni eravamo certi che non avremmo più indossato, quello degli Articolo 31, è stato un grande onore. Per questo non finirò mai di ringraziare il mio team, Amadeus e Gianni Morandi.

Però, essendo due tamarri che hanno vissuto fra gli zanza tutta la vita, oggi non abbiamo potuto fare in meno di notare una cosa.

C’era stato detto dalla nostra casa discografica, a noi come a tutti gli altri cantanti in gara, che tutti avremmo avuto le stesse possibilità di visibilità. Insomma, se una serata cantavi quando un panettiere si è appena svegliato per infornare la ciabatta, la sera successiva avresti sicuramente cantato quando un PR si alza perché il suo naso ha fame.

Invece a noi, come ad altri cantanti in gara, ad eccezione della prima sera dove votavano solo i giornalisi, da quando hanno aperto il televoto, ci è toccato sempre suonare con la concorrenza dei porno sulle TV regionali che, come sappiamo, è l’unica cosa che può portare via share a Sanremo.

Allora, sappiamo che Sanremo è una gara, è il wrestlemania della musica italiana. Ma la cosa più importante per noi è vedere come il pezzo sia piaciuto a tutti i nostri fan. Questo per noi è la vera vittoria.

Che poi come Articolo 31 c’abbiamo una grossa esperienza ad essere considerati uncool e messi da parte per fare più spazio a chi viene considerato più presentabile e appetibile di noi. Accadava nel 1993 e ricapiterà nel 2023.

Pazienza non è servito a fermarci allora, figuriamoci adesso.

A stasera ragazzi. Spacchiamo tutto.

Clicca qui per vedere il video completo.