E’ ora disponibile in pre-save Via di Qua il nuovo singolo di J-Ax feat Mr Rain in radio e in digitale dal 9 ottobre.

Un inedito incontro che arricchisce il palmares dell’ex Articolo 31 che negli ultimi anni ha collaborato con numerosi artisti portando sempre la innata originalità.

Via di qua è un brano di grande intensità che dà voce a chi non si allinea alle regole imposte dalla società benpensante. Un modo di vivere controcorrente che trova in J-Ax e Mr. Rain due portavoce più che autorevoli.

J-Ax torna con un nuovo brano dopo aver proposto per l’estate il singolo Una Voglia Assurda, che, a differenza del passato, non è riuscito a conquistare il pubblico ottenendo risultati non esaltanti. Il singolo è stato certificato solo con il disco d’oro.

Nelle scorse settimane J-Ax si è trasformato in J-Axonville per il progetto punk-rock Uncool & Proud, distribuito gratuitamente ai fans con il meccanismo del passaparola e dello scambio di link (ne abbiamo parlato Qui).

Mr. Rain nel 2020 ha pubblicato il fortunato singolo Fiori di Chernobyl, che ha conquistato il disco di platino, scalando anche le charts Spotify ed Earone.

J-AX FEAT MR RAIN – VIA DI QUA – IL TESTO

In arrivo il prossimo 9 ottobre.