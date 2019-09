Ivana Spagna Nessuno è come te testo della nuova ballad romantica che anticipa l’uscita del nuovo disco dell’artista. Il singolo sarà in rotazione radiofonica, negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 27 settembre 2019.

Il brano anticipa l’uscita dell’album del nuovo disco inediti ed oggi in anteprima su All Music Italia vi presentiamo anche il testo della canzone.

Dopo il singolo estivo Cartagena, la cantante sceglie di lanciare una ballata romantica dedicata all’amore.

Nessuno è come te, scritta dalla stessa Spagna e dal fratello Teo ed è una canzone con un testo volutamente semplice e diretto che descrive la forza, potente e irresistibile, del sentimento per un’altra persona. Un brano che trasmette la capacità di sognare e la voglia di amare che Spagna ha da sempre cantato nelle sue ballate.

Parlando del singolo, la cantante racconta…

“A volte, sono gli amori impossibili che ti fanno scrivere canzoni. Appaiono all’improvviso, non hanno lunga vita ma ti segnano per sempre. A volte la vita si trasforma in una strada buia e piena di ostacoli; e la solitudine, come una lente magnificatrice, li ingrandisce tutti.”

In una situazione del genere, però, “a volte basta anche solo un po’ d’amore per illuminarti ancora la via” – prosegue l’artista – “Gli ostacoli sono ancora lì ma, con quel po’ di luce, ti fanno meno paura. Ti lasci prendere per mano dalla voglia di sognare… e riprendi a camminare“.

Nessuno è come te, il video

Il singolo Nessuno è come te è accompagnato da un videoclip ufficiale, online su Youtube dal 27 settembre in contemporanea con l’uscita del brano.

Il video (prodotto da Tuned Turtle Management Srl) è stato diretto da Ivana Spagna, con la collaborazione del regista romano Michele Vitiello. A lui si deve la scelta dei luoghi dove sono state girate le immagini. Il brano è stato ambientato lungo il litorale laziale, in particolare nella pineta di Fregene che fu scelta come set cinematografico già da Federico Fellini e che è rimasta legata al nome del grande regista.

“Ho scelto il Parco Federico Fellini” – racconta Michele Vitiello – “perché con Niccolò Carosi, ascoltando in anteprima il brano, ci siamo resi conto che stavamo di fronte a una canzone evocativa, cinematografica: una sceneggiatura del cuore. Per questo abbiamo scelto Fregene; da sempre amata dai registi e dagli attori, in particolare la pineta, unica nel suo genere, con alberi secolari“.

Protagonista del videoclip è Ivana Spagna. Accanto a lei, c’è una figura maschile che interpreta i panni dell’uomo amato. A proposito, Vitiello racconta: “Speculari ad Ivana e al suo compagno, ci sono due fratellini: Ester e Simone, che sono specchio di un ricordo lontano della cantante. Per interpretare invece il ruolo del coprotagonista, Ivana Spagna ha chiesto ad un suo carissimo amico e imprenditore, Giovanni, che veste perfettamente i panni dell’uomo complice e romantico“.

La fotografia del video è stata curata da Enrico Petrelli; il montaggio porta la firma di Damiano Punzi.

1954, il nuovo album di Ivana Spagna

Nessuno è come te anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti di Ivana Spagna. Il disco si intitola 1954, anno di nascita della cantante; e uscirà il 25 ottobre 2019.

L’album arriva a distanza di 7 anni dall’ultimo lavoro discografico di Spagna, Four, cantato completamente in inglese. Nel 2009, la cantante ha pubblicato Lola & Angiolina Project, insieme a Loredana Bertè. L’ultimo album di inediti in italiano risale al 2006: il disco era Diario di bordo – Voglio sdraiarmi al sole; e venne pubblicato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano Noi non possiamo cambiare.

Adesso, Ivana Spagna torna con un nuovo album in italiano, che, stando ai singoli finora estratti, si preannuncia avere sonorità e anime molto diverse. Per averne la conferma, bisognerà aspettare la fine di ottobre.

IVANA SPAGNA Nessuno è come te testo

Qui di seguito potete leggere in anteprima esclusiva per All Music Italia il testo di Nessuno è come te, scritto da Ivana e Giorgio (Teo) Spagna:

A volte nella vita non ti ritrovi più

vorresti cancellarti ma poi ci pensi su

e se le delusioni ti fanno crescere

ti alzano anche un muro tra l’amore e te

giuri che: sta volta io non ci casco

ma, scherzo dei pianeti, invece arrivi

E adesso che ci sono dentro

ci devo andare fino in fondo

potessi resettare il cuore ma non c’è l’interruttore

se mi guardo intorno, vedo te

nessuno è come te

nessuno è come te

A volte ci si arrende alla solitudine

ma resta tanta voglia di amore che non c’è

guardavo spesso il cielo chiedendo un po’ di più

sarà che ti ho cercato o ti ho tirato giù

E adesso che ci sono dentro

ci devo andare fino in fondo

potessi resettare il cuore ma non c’è l’interruttore

se mi guardo intorno, vedo te

nessuno è come te

nessuno è come te

Giro il mondo e vedo che non c’è un altro come te

non vedo nessuno

nessuno è come te

nessuno è come te