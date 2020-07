Ivan Granatino Caramella è il nuovo singolo diventato ormai virale nella rete.

Il brano, fuori in collaborazione con Bl4ir, è stato lanciato lo scorso 5 giugno su tutte le piattaforme digitali su etichetta Napule Alluca / Believe Digital.

Giorno dopo giorno Caramella ha conquistato i social più usati da giovani, TikTok su tutti, diventando un caso virale.

A soli tre giorni dall’uscita il video del brano si è posizionato al terzo posto delle tendenze di Youtube, mentre il singolo è andato direttamente primo nella Napoli Rap Zone di Spotify ed è entrato in Tik Tok Viral con 16mila video e oltre 20 milioni di views… numeri che hanno continuato a crescere.

Ivan Granatino caramella

Al momento i numeri del brano sono i seguenti:

Oltre 150.000 video su TikTok

Primo posto nella Playlist Viral di TikTok fino all’1 luglio, attualmente ai primi posti

fino all’1 luglio, attualmente ai primi posti Quasi 1 milione di stream su Spotify

Oltre 2.200.000 views del video su YouTube

Top 50 Viral Spotify

Tutto questo arriva dopo il successo della precedente Me Llama, brano che vanta ad oggi più di 3.5 milioni di streaming e quasi 7 milioni di views su Youtube.

Caramella un nuovo tassello di un progetto discografico più importante, realizzato dall’etichetta Napule Allucca in collaborazione con Believe Digital.

Ecco come ne parla Ivan…

“Il mio nuovo progetto doveva iniziare a marzo con un altro singolo e sempre a giugno sarebbe uscito questo pezzo. Oggi più che mai credo che questo sia un brano che sa di estate e di leggerezza. Credo che tutti abbiamo bisogno di un po’ di spensieratezza e la musica è un veicolo fondamentale per dare respiro sociale”.

Ivan Granatino Caramella testo

Yeah, yeah, yeah, yeah

Bl4ir Bl4ir, baby

Granatino

Turner, yeah

Bella, farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

Sai so solamente che lei è bella

Farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

So solamente che lei è

Ora sei andata via, non sei più con me

L’ultima volta quasi non sembravi te

Quelle parole che mi hanno squartato il cuore

Non ci credo che per te erano solo finzione

Stasera giuro che sei la più bella (sei la più bella)

Dai fai la dolce tipo caramella (caramella)

E quando passi mi gira la testa

Dentro il cuore io c’ho tipo una tempesta

Baby che importa, ricordo bene l’ultima volta

Te ne sei andata via sì da quella porta

Dicesti di te non me ne importa

È l’ultima volta

Son stato male e non lo nascondo, ehi

Sei andata via quando ne avevo bisogno

Ma è passato un bel po’, sai che me ne frego e in fondo

Porque si tú me llamas, no te respondo (Bl4ir, Bl4ir baby)

Bella, farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

Sai so solamente che lei è bella

Farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

So solamente che lei è

Mi chiami un’altra volta e non mi importa più

A tutti quei momenti non ci penso più

Il cuore è così freddo che non batte più

Solo tu lo puoi scaldare ma non ci sei più

Io ho il cuore rotto per questo adesso me ne fotto

Scusami baby se faccio lo stronzo

Sai che domani è un altro giorno

Dovrò dimenticarti in un secon

Bella, farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

Sai so solamente che lei è bella

Farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

So solamente che lei è bella

Ora gira e rigira la mia testa

Da quando mi hai lasciato è sempre festa

Tu sei una cosa bella io non lo so più

Dolce ma certe volte fai male di più

Ora non credo più a quello che dici

Hai preferito stare con gli amici

Dammi una caramella, dai tirami su

Una gialla, una rossa e ed anche una blu

Bella, farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

Sai so solamente che lei è bella

Farei di tutto sai per averla

Il suo sapore dolce è una caramella

Non so se scegliere questa o quella

So solamente che lei è bella

Yeah, Bl4ir, Bl4ir, Bl4ir, baby

Yeah, Granatino, yey

Porque se tu me llama non te respondo