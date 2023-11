ITSRIGHT, NUOVO IMAIE E FIMI ANNUNCIANO un ‘importante accordo con le Major Discografiche per la RAS

Arriva un importante accordo nel mondo della discografia italiana, ITSRIGHT e NUOVO IMAIE, società di collecting degli artisti, insieme a FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, hanno annunciato la firma di un accordo con le tre major discografiche, Sony, Universal e Warner, sulla Remunerazione Annua Supplementare (RAS).

ITSRIGHT è un organismo di gestione collettiva che opera in Italia ed all’estero e rappresenta in Italia oltre 170.000 artisti interpreti ed esecutori di musica registrata italiani ed internazionali mentre Nuovo IMAIE rappresenta in Italia oltre 750.000 artisti interpreti ed esecutori di musica registrata italiani ed internazionali.

Andiamo intanto a spiegare che cos’è la RAS. Si tratta di un diritto al compenso che la legge sul diritto d’autore (art. 84 bis) riconosce, sui repertori pubblicati dal 1963, in favore di quegli artisti che non abbiano stipulato con le case discografiche un contratto che preveda una remunerazione ricorrente (cioè, a percentuale o compartecipazione).

È quindi una misura a tutela degli artisti, gestita dalle collecting che li rappresentano e introdotta dalla Direttiva Europea 2011/77/UE che ha esteso a 70 anni la durata della protezione dei fonogrammi.

A seguire la dichiarazione di Gianluigi Chiodaroli, Presidente di ITSRIGHT:

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, frutto di una impegnativa trattativa con le più importanti Majors. Siamo certi che questi primi accordi apriranno ora la strada a nuove intese con tutti gli altri produttori discografici. Il nostro obiettivo è stato quello di offrire un servizio che, da un lato, semplificherà il lavoro ai discografici nel pagamento di questi proventi e, dall’altro, ne assicurerà finalmente l’incasso in favore di un’ampia platea di artisti. Il tutto nell’ambito di un quadro di regole chiare e di immediata applicazione”.

Queste invece le parole di Andrea Miccichè, Presidente di NUOVO IMAIE:

“Ci auguriamo che questo sia il primo di una serie di accordi che anche le altre case discografiche vorranno sottoscrivere. Sono certo che adesso si sbloccheranno i compensi spettanti agli artisti del passato e ai loro eredi che finalmente potranno beneficiarne. Con questo accordo il nostro paese è in linea con quanto accade nei principali paesi dell’unione Europea”

A nome delle major discografiche parla invece Enzo Mazza, CEO di FIMI:

“L’accordo raggiunto tra le principali società di gestione collettiva degli artisti interpreti ed esecutori e le principali imprese discografiche del Paese consentirà di versare le somme accantonate dalle imprese sulla base della normativa europea favorendo allo stesso tempo un sempre maggiore utilizzo dei cataloghi di importanti artisti italiani che hanno fatto la storia della musica”.

Le parti sono state assistite rispettivamente dagli Avvocati Silvia Monti (LCA Studio Legale) per ITSRIGHT, Andrea Micciché per NUOVO IMAIE, Gianpietro Quiriconi e Paolo Binaschi (Studio legale Quiriconi) per UNIVERSAL MUSIC e Federico Ferrara e Alessandra Corigliano (Osborne Clarke) per SONY MUSIC.