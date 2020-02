Irene Grandi Finalmente io.

Ieri Irene Grandi si è esibita come prima artista tra i big in gara alla 70esima edizione di Sanremo. Finalmente io è stata scritta da Vasco Rossi insieme con Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi.

Irene Grandi Finalmente io

Irene Grandi sente questa canzone come un autoritratto, come un abito cucito su misura per lei…

“Cantare questa canzone è un po’ come guardarmi allo specchio e vedere chi sono. Gli errori, i limiti, le mancanze della mia vita, schiaffate nero su bianco.

E in mezzo a questa palude finalmente trovare il fior di loto. Il canto che è il mio talento, e il cantare, diventa il momento straordinario della mia esistenza.

Finalmente io è una canzone che dà la carica poiché invita a fare ciò che sentiamo giusto per noi. Invita alla consapevolezza”.

Ecco il videoclip del brano…

Per la giornata delle cover di giovedì 6 febbraio il brano scelto da Irene è La musica è finita – portato al festival da Ornella Vanoni nel 1967 e scritto da Franco Califano e Umberto Bindi.

L’ospite scelto ad affiancarla sarà Bobo Rondelli.

Finalmente io entreranno a far parte della speciale edizione di Grandissimo in uscita il prossimo 14 febbraio per Cose da Grandi / Artist First.

Dopo il Festival di Sanremo partirà da Roma il Grandissimo Club Tour. Le prime date sono: 5/3 Roma, 14/3 Livorno, 20/3 Brescia, 21/3 Torino, 28/3 Bologna, 3/4 Pordenone.

Il 19 e 20 giugno Irene Grandi aprirà i due concerti di Vasco Rossi a Roma al Circo Massimo.

Foto di Arash Radpour