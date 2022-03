Irama debutta primo in classifica e supera quota 2 milioni di copie certificate

Irama è il secondo disco di Sanremo 2022 a debuttare al vertice della classifica FIMI/GfK degli album più venduti in Italia. Ma non solo, il cantautore supera anche un importante traguardo per quel che riguarda la sua carriera.

Se la scorsa settimana era toccato ad Elisa con il suo Ritorno al futuro / Back to the future (sceso nella seconda settimana alla #8), venerdì scorso è toccato a Irama che, non solo è entrato al primo posto della charts relativa agli album ma anche al terzo posto in quella dei vinili più venduti della settimana con il suo Il giorno in cui ho smesso di pensare, quarto progetto della sua discografia.

Un successo dovuto, non solo alla ottima fattura di questo album che catapulta con credibilità il cantautore nel mondo Urban, ma anche al grande successo del brano presentato a Sanremo 2022, la super ballad Ovunque sarai che è riuscita a conquistare oltre ai fan dell’artista anche i più scettici nei suoi confronti.

Il pezzo è da quattro settimane stabile al secondo posto della classifica FIMI singoli. Lo precedono solo i vincitori del Festival, Mahmood e Blanco, con Brividi.

Ovunque sarai ad oggi ha superato i 20 milioni di stream su Spotify e 20 milioni di visualizzazioni del videoclip ufficiale su YouTube.

Irama sanremo 2022: dopo il festival un nuovo record

Il brano è già stato certificato con il disco di platino per le oltre 100.000 unità e così il “bottino” di Filippo Mari Fanti, questo il vero nome di Irama, sale ad un totale di 31 dischi di platino e 3 dischi d’oro in sei anni di carriera.

Ad oggi, tra gli artisti lanciati da un Talent show (e Irama, nonostante una partecipazione a Sanremo tra le Nuove proposte nel 2016 e la vittoria del Summer Festival nello stesso anno, deve ad Amici e alle canzoni proposte nel programma il suo vero lancio), il cantautore è al quinto posto dopo Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri e i Måneskin e ha superato due milioni di copie certificate tra album, singoli e certificazioni.