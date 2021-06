In Copertina

I Måneskin arrivano ufficialmente anche su TikTok, a grande richiesta dei fan

I Måneskin annunciano il loro arrivo su TikTok e per l'occasione saranno in LIVE sul social dalle 17:00 di mercoledì 16 giugno 2021.

Leon Faun "Camelot" è il primo estratto da "C'era una volta", l'album che lancia il rap fantasy

La nuova scommessa di Island Records/Thaurus il prossimo 1 luglio debutterà anche come attore nel film "La terra dei figli".

Irama... il trionfatore delle ultime estati italiane torna con "Melodia proibita"

Irama Melodia proibita testo e significato del nuovo singolo per l'estate 2021. Quest'estate saranno diverse le canzoni che ci faranno ballare e tra queste non può.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Riepiloghiamo, data per data, tutti i concerti dell'estate 2021. Per i dettagli dei singoli artisti, cliccate qui e troverete un elenco in ordine alfabetico che vi.

Battiti Live 2021: iniziano a trapelare i primi nomi del cast da Sangiovanni ai Måneskin

Lo show andrà in onda in cinque puntata su Italia 1 a partire da metà luglio.

Cari uffici stampa, manager o editor di Spotify, avete forse fatto il vostro tempo?

A quanto pare esistono guide miracolose che rendono gli artisti autonomi e di successo mandandoci tutti a casa, come no.

Måneskin verso il futuro... ecco, secondo i rumors, chi dovrebbe essere il nuovo manager

Continua il silenzio sull'argomento da parte della band... eppure i giochi sono ormai fatti.

Ritorna la musica live: ecco tutti i concerti dell'estate 2021 in un unico articolo

Con i dovuti accorgimenti per il rispetto delle regole di emergenza sanitaria, torna la musica dal vivo.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a Lo Stato Sociale: “Abbiamo voglia di rivedervi e di dare un senso a questo infinito stare lontani standoci vicini”

I regaz de Lo Stato Sociale sono pronti per il Recovery Tour, che ha preso il via il 12 giugno dal Castello Sforzesco di Milano. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Il Pagante: “Non potremo mai trattare argomenti troppo seri e cupi, ma...”

Non esiste estate senza Il Pagante! E' uscito il singolo "Open Bar", che nell'inciso ospita una voce a sorpresa... Ecco la videointervista.

Videointervista a Shiva: “Nessun viaggio è troppo lungo se poi si trova ciò che si cerca”

L'11 giugno è uscito il nuovo progetto discografico di Shiva Dolce Vita. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Baby K: “Sento di aver aperto le danze a un'omologazione estiva”

E' uscito il nuovo album di Baby K Donna Sulla Luna, che arriva tre anni dopo Icona. L'artista ne ha parlato in conferenza stampa, argomenti poi approfonditi in una videointervista.

Intervista a Gianluca Modanese, emergente da 17 milioni di stream: "Credo che oggi si possa emergere solamente con la forza delle proprie canzoni e i social"

Alla produzione del nuovo singolo, L'ultima volta (prima di dormire), Steve Tarta.

Videointervista a Federica Carta e MyDrama: “Continuate a combattere. L’amore è amore”

Federica Carta e MyDrama protagoniste di un nuovo singolo in cui le due giovani artiste dimostrano di non avere paura a lanciare messaggi importanti.

Marco Mengoni: annuncia Marco negli Stadi. Date e biglietti.

Marco Mengoni annuncia il suo primo tour negli Stadi. Dopo il successo di #MengoniLive2019 - Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti in una.

Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip lancia "L'estate più calda" scritta con Shade

L'ex protagonista del GF VIP torna al suo amore per la musica con un brano in feat con Giorgina.

Il Festival Estivo diventa un Gran Galà con Paolo Vallesi, Neno, Lorenzo Licitra, Marco Sentieri... ecco cast e dettagli

Un cambio importante nella 18esima edizione della manifestazione che diventa una festa con riconoscimenti alla musica indipendente.

Mario Venuti: è partito il tour estivo 2021. Date e Biglietti

E' partito il 12 giugno da Ragusa il tour estivo di Mario Venuti. Durante l'estate, il cantautore alternerà concerti più intimi, in solo o in duo.

Tre Allegri Ragazzi Morti: al via il tour estivo. Date e biglietti

I Tre Allegri Ragazzi Morti sono pronti a partire in tour per l'estate 2021. Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo di Davide Toffolo (ospite degli Extraliscio,.

Matthew Lee: inizia il tour del pianista e performer. Date e biglietti

Partirà il prossimo 25 giugno il tour di Matthew Lee. Il pianista e performer rock’n’roll sarà in tour in Italia e all'estero nell'estate 2021. Alcune delle.

Aka 7Even: sold out Napoli, arriva il raddoppio. Date e biglietti.

Aka 7Even fa sold out a Napoli e arriva il raddoppio. Con il successo dell'album d'esordio e quello del brano estivo Loca, già certificato oro, Aka.

Gio Evan: da luglio al via Mareducatour 2021. Date e biglietti

Gio Evan torna in tour con una serie di date estive. Mareducatour è un concept spettacolo di e con Gio Evan. Un percorso artistico, poetico e musicale.

Nasce il nuovo festival Spaghettiland, dagli ideatori di Spaghetti Unplugged. Tra gli ospiti N.A.I.P. e Margherita Vicario

Nasce il festival Spaghettiland che si ispira al format di Spaghetti Unplugged, un punto di riferimento per la musica italiana.

Il nuovo EP di Ludwig, "NEVERLAND", è in arrivo a fine giugno e porta con sé un carico di spensieratezza

LUDWIG sorprende tutti con il suo nuovo EP "NEVERLAND" che anticipa un'estate piena di viaggi e divertimento, sulle note di canzoni allegre.

Michele Merlo: fissata la data dei funerali. Camera ardente a Bologna, cerimonia a Rosà, suo paese di origine

La famiglia informa che eventuali iniziative benefiche in memoria di Michele saranno devolute ad "AIL, Associazione italiana contro le leucemie".

Buon compleanno Gianna Nannini. Ecco le migliori canzoni secondo il nostro critico musicale

Venti canzoni da riascoltare o riscoprire scelte nel vasto repertorio di Gianna.

Capo Plaza: ecco la tracklist con nuovi brani e duetti di Plaza Deluxe Edition

Nella nuova versione del disco sono contenuti tre nuove collaborazioni con artisti europei.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita l'11 giugno: Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, Rkomi, Matteo Faustini e...

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'11 giugno

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Godot. si dichiara alla musica in "I sogni degli altri"

I Dellai dopo "Io sono Luca" lanciano "Teresa"

Sergio Andrei canta una storia di incomprensione nel brano “Brava che sei”

LE LARVE lancia il nuovo singolo... "Quella cosa"

CAMILLA si sfoga pubblicando il brano "FUCKGIRL"

Young Tommy lancia il brano drill "Young G" anticipazione di YIN&YANG

Limoni lancia il nuovo singolo "Brucia la stanza"

Anteprima video: ecco "Litorale" di Santoianni un video 100% indie di origine controllata

Aemme: il nuovo singolo del giovane e promettente cantante e rapper pugliese "Sesso Ovunque"

Certificazioni FIMI settimana #23: Deddy è disco d'oro. Nuove certificazioni anche per Sangiovanni e Tancredi

Classifica Spotify Settimana #23: Sangiovanni al top! Nella Viral i brani di Michele Merlo

Classifiche di vendita Fimi Settimana #23: Tony Effe scalza Sangiovanni! Bene i Sottotono

Classifica Radio Earone Settimana #23: ancora primi i Coldplay. Ottimo ingresso di Madame

Certificazioni FIMI settimana #22: Ben tre nuove certificazioni per Rkomi. Nuovi traguardi per i ragazzi di Amici

Classifica Spotify Settimana #22: Sangiovanni ancora al top! Nella Viral bene i brani eurovisivi

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

LO STATO SOCIALE - Milano 12 6 2021 - Clip live con Backstage

Baby K Intervista Donna Sulla Luna

Lo Stato Sociale Intervista Recovery Tour

Shiva Intervista Dolce Vita

Martina Beltrami Intervista Per Dirti Che (Mi Spiace)

Enula Intervista Contorta

Eurovision 2021 il giornalista che scoppia in lacrime, Simone zani

Black Mamba Portogallo Intervista Eurovision Song Contest 2021

Maneskin Intervista Eurovision Song Contest 2021

Blind Channel Finlandia Intervista Eurovision Song Contest 2021

Aka 7even Intervista dopo Amici 2021

James Newman UK Intervista Turquois Carpet Eurovision Song Contest 2021