Dopo aver conquistato il titolo di tormentone dell’estate 2020, Irama è pronto per una nuova sfida. Il mercato latino non è semplice, ma il cantautore ci sbarca con una nuova versione di Mediterranea interpretata insieme alla star d’oltreoceano De la Ghetto.

Il videoclip del brano, girato tra l’Italia e gli Stati Uniti, connette virtualmente due continenti e due universi artistici.

Il brano in Italia ha ottenuto tre dischi di platino e per la versione internazionale è stato scelto De La Ghetto rapper e cantante nato negli Stati Uniti e cresciuto a Porto Rico. Con i suoi singoli e mixtape è diventato uno dei principali esponenti della musica latina contando centinaia di milioni di visualizzazioni e stream.

Il video è stato girato negli Stati Uniti grazie a The Butic LLC e al producer Edward T. Liguori, mentre in Italia la produzione è stata affidata a 10D Film e al regista Gianluigi Carella.

Si tratta di un video musicale girato in due diverse location. Il look western americano a Roma presso il Western Village di Fiumicino C‘era una volta nel West vede protagonista Irama in un universo fantastico che sposa elementi cyber punk post-apocalittici con elementi gypsy rock e vive di immagini e colori vibranti.

C’è poi un’avventura colorata, quella che De La Ghetto sta guardando dal futuro, nella sua futuristica capsula del tempo connessa con Irama in una TV old style. Questa parte è stata girata al Downtown Arts Collective di Orlando, in Florida.

I ballerini, agli ordini del coreografo Simone Milani, sono Francesca Bazzucchi, Federica Criscione, Jesus Andrea Guia Gallaraga.

Altre comparse Celeste Savino, Flora Contrafatto, Alessandro Onorati, Lorenzo Tirittera, Francesco Antonio Hanhart, Roberta Sanzò, Paolo Iannaci, Domenico Trapani.