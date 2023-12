Irama, in attesa di Sanremo 2024 arriva a sorpresa “Aura – Capitolo XII”

Irama, “Aura – Capitolo XII“: significato del testo del nuovo brano

A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2024 – che lo vedrà contendersi la vittoria, insieme agli altri 29 Big in gara, con il brano “Tu No” – Irama pubblica a sorpresa su Instagram, nel giorno del suo compleanno, un toccante inedito dal titolo “Aura – Capitolo XII“.

Tanto intimo quanto doloroso, il brano sarà contenuto all’interno del suo nuovo progetto discografico, in uscita nei prossimi mesi.

Irama, “Aura – Capitolo XII“: significato del brano

“Mi sono sempre sentito solo in mezzo ad un mare di gente, fino ad arrivare ad annullare ciò che provavo veramente, chi ero davvero“, racconta Irama a proposito del brano.

“Mi sono isolato per un attimo da questo caos intorno e ho capito che, alla fine, non sono mai stato bravo a seguire i consigli degli altri. Per questo, nonostante i contro e tutte le dinamiche del mercato discografico, nel giorno del mio compleanno, ho pensato di regalarvi una canzone che farà parte del mio prossimo album, che uscirà tra qualche mese. Voi mi avete dato così tanto che nemmeno potete immaginare quanto ve ne sia grato. Spero possa valere anche solo una piccola parte rispetto a ciò che voi avete fatto per me”.

Irama, “Aura – Capitolo XII“: testo del brano

Così piccola, ma dentro a una casa gigante

Piena di trofei che non valgono niente

Alleluia, Alleluia

E non ho mai imparato a nuotare da grande

E mi manca l’aria tra un mare di gente

Alleluia, Alleluia

E questo pavimento è una lapide

È così freddo senza di te

E intorno è buio

Resto qui seduto

E ho chiesto aiuto

Non c’è nessuno

Soltanto un muro

Un peso nello stomaco

Questo silenzio è tossico

Dicono che passa la felicità

È un’aura che mi toglie l’ansia

Quando se ne va la nausea

Questo pavimento è instabile

Io che ho perso tutto

E ora anche te

Resterò qui seduto

Ma intorno è tutto buio

E ho chiesto aiuto

Non c’è nessuno

Soltanto un muro

Ma solo tu riesci

A farmi stare ancora veglio

Mentre sanguino

Lasciando andare ciò che ho dentro

Chiuso all’angolo

Così crudele

Che nemmeno te lo auguro

Ho un peso nello stomaco

Questo silenzio è tossico