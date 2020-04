La situazione che stiamo vivendo ora ha irrimediabilmente modificato anche la modalità di creazione della musica. E’ il caso, per esempio, di Sto Bene (Fish Records), il nuovo singolo de iPesci realizzato utilizzando… i messaggi vocali di WhatsApp!

In piena fase produttiva iPesci, in piena fase produttiva, si sono ritrovati da un giorno all’altro rinchiusi ognuno nelle rispettive abitazioni, senza la possibilità di incontrarsi in studio. Ma le difficoltà aguzzano l’ingegno e, senza muoversi dalle rispettive abitazioni, il duo elettro-pop torinese ha completato l’arrangiamento del nuovo brano e ha scelto l’artista che l’avrebbe cantato.

Arianna, anche lei chiusa in casa e senza alcuna strumentazione, ha colto immediatamente lo spirito del progetto e ha registrato le sue parti vocali con un cellulare e le ha inviate tramite WhatsApp.

Il brano si caratterizza per un sound con peculiarità che rimandano agli anni ’80, ma anche al rap. Un testo ironico, originale e che racconta bene la vita quotidiana ai tempi del corona-virus.

Per accompagnare il brano iPesci hanno chiesto ad Arianna di videoregistrarsi durante il canto. Gli spezzoni video sono stati inseriti nel videoclip del singolo.

IPESCI E ARIANNA

Sto Bene arriva dopo un 2019 ricco di soddisfazioni per iPesci. Dopo la collaborazione con Johnson Righeira, hanno prodotto una rivisitazione di Mi Piaccion le sbarbine degli Skiantos, che ha visto la partecipazione straordinaria del giornalista Giuseppe Cruciani. Successivamente è arrivata la cover di Giovanni Telegrafista di Enzo Jannacci e il singolo 1996 (Ne abbiamo parlato Qui).

Arianna Maretto, invece, nella sua carriera ha recitato in alcuni film, come È Nata Una Star? per la regia di Luca Pellegrini con Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo.