#iosuonodacasa, i live solidali raccolti in un unico calendario da otto siti musicali italiani (a cui si sono aggiungi altre 6 partner), si è concluso il 30 aprile scorso.

350 appuntamenti segnalati in cartellone dal 12 marzo al 30 aprile: è il bilancio di 50 giorni di attività di #iosuonodacasa, l’iniziativa messa in atto da un gruppo di siti musicali per dare visibilità a tutti gli artisti che hanno deciso di offrire al loro pubblico delle esibizioni domestiche via social.

Mettendo da parte concorrenze e rivalità, All Music Italia, Frequenza Italiana, Musica Dal Palco, Newsic, Onde Funky, Onstage, Optimagazine e Rockol, a cui si sono poi aggiunti in corsa anche bellacanzone.it, fourzine.it, ilmohicano.it, rocknation.it, spettacolo.eu, spettacolonews.com, hanno quotidianamente (e gratuitamente) fornito un servizio di compilazione e aggiornamento del cartellone degli eventi musicali via social.

Allo scopo informativo e promozionale si è aggiunto un obiettivo benefico: grazie alla Nazionale Italiana Cantanti, è stato possibile utilizzare il numero solidale 45527 (ora non più attivo) per ricevere donazioni via sms a beneficio dell’Ospedale Niguarda di Milano.

In totale sono stati raccolti 43.000 euro: non una cifra gigantesca, ma comunque un contributo utile a sostenere gli sforzi sostenuti nella battaglia contro il Coronavirus.

E’ stata una bella avventura. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a renderla possibile.