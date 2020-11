E’ uscito il nuovo singolo di Iosonouncane Novembre, brano che sancisce l’inizio della collaborazione tra il cantautore e l’etichetta Numero Uno (ne abbiamo parlato Qui).

Si tratta della prima canzone inedita per l’artista dalla pubblicazione di DIE, album uscito nel marzo del 2015 e arriva a 4 anni da Split Ep, realizzato con i Verdena (ne abbiamo parlato Qui).

Novembre segna un passaggio molto importante nella carriera del musicista, ovvero l’inizio della collaborazione con la rinata etichetta Numero Uno, label che dal 1972 ha pubblicato i dischi di Lucio Battisti. Da oggi affiancherà Trovarobato per le prossime pubblicazioni dell’artista.

Nonostante Novembre sia il primo inedito da 5 anni e mezzo a questa parte, Iosonouncane non si è mai fermato!

In questi anni in cui ha scritto e prodotto colonne sonore, realizzato sonorizzazioni, lavorato come produttore in studio (Colapesce, Dino Fumaretto) o realizzato collaborazioni con altri musicisti (Colombre, Gianni Maroccolo, Matteo Fiorino, Arto, Verdena, Paolo Angeli).

In questi anni si è soprattutto dedicato alla scrittura, all’arrangiamento, alla produzione artistica del nuovo lavoro IRA atteso per il prossimo anno. L’album verrà presentato in un tour teatrale già sold out previsto per Aprile 2021.

IOSONOUNCANE NOVEMBRE

Novembre uscirà in una versione speciale su 7” dove, sul lato B, sarà presente una cover della celebre Vedrai, vedrai di Luigi Tenco riletta da Iosonouncane.

L’atmosfera su entrambi i lati è autunnale, intrisa di pioggia e di nebbia, grazie anche ai timbri del pianoforte, dell’organo, del mellotron, all’unisono con vibrafono, glockenspiel, timpani e campanelli. Non mancano campionatori e sintetizzatori sempre presenti nella produzione dell’artista. Il tempo di Novembre è un valzer. Vedrai Vedrai nella rilettura diventa una marcia oscura, svestita dai panni della ballata anni ’60.