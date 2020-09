Io tu noi Lucio, il 10 settembre su Raidue un viaggio nella musica di Battisti

Sono passati 22 anni da quel terribile 9 settembre 1998, quando ci lasciò per sempre Lucio Battisti. Per ricordare il grande artista Raidue trasmetterà giovedì 10 settembre in prima serata lo speciale Io tu noi Lucio condotto da Sonia Bergamasco.

Nel docufilm di Indigostories prodotto da Alessandro Lostia con la regia di Giorgio Verdelli ci saranno immagini e testimonianze per raccontare la musica del più innovativo cantautore italiano.

Sonia Bergamasco guiderà lo spettatore attraverso il percorso musicale di Lucio Battisti, dagli esordi come chitarrista nei dancing ai trionfi con Mogol, sino agli ultimi dischi con i testi della moglie Velezia e di Pasquale Panella.

Musicisti, amici e collaboratori raccontano l’artista rivelando tutti i segreti di come Lucio incideva i suoi capolavori.

Carlo Verdone, Paola Turci, Ron, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Gianna Nannini, Riccardo Scamarcio, Vasco Rossi, Ermal Meta, Mogol, Geoff Westley, Edoardo Bennato, Mario Lavezzi, Mario Biondi, Renzo Arbore e tanti altri ne raccontano suggestioni musicali e poetiche.

IO TU NOI LUCIO – LO SPECIALE SU BATTISTI

Non mancheranno le parole di Tony Cicco, Franco Mussida, Claudio Pascoli, Franco Daldello, Roby Matano, Pietruccio Montalbetti, Alberto Radius, Vince Tempera, Alberto Salerno, Ron, Mara Maionchi, Claudio Bonivento, Le Vibrazioni, Colapesce e Antonio Di Martino che descriveranno Lucio Battisti.

Immagini d’archivio legate alle sue canzoni e curiosità sulla sua carriera e video con le sue esibizioni più emozionanti.

Un curioso viaggio nella storia musicale di un artista che con la sua sensibilità ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana.

Il prossimo 25 settembre sarà in vendita il cofanetto Rarities che contiene 16 gemme del repertorio del cantautore (ne abbiamo parlato Qui).