Il pianista Davide Locatelli festeggia la vittoria dello scudetto del Milan reinterpretando “Pioli is on fire” (VIDEO)

Un nuovo inno per i tifosi del Milan dedicato al loro allenatore che diventa virale grazie a Davide Locatelli.

Con la partita di ieri contro il Sassuolo vinta per 3 a 0 il Milan ha vinto il suo 19esimo scudetto. Per l’occasione sono tanti gli artisti, Laura Pausini in primis, che hanno festeggiato sui social. Tra loro anche il pianista Davide Locatelli che ha reinterpretato in chiave moderna il brano che i tifosi della squadra hanno ripreso e riadattato per l’allenato della squadra… Pioli is on fire in una versione che sta diventando virale.

Conosciamo Meglio Davide Locatelli per arrivare all’inno Milan per il 19esimo scudetto…

Davide Locatelli, nato il 22 agosto 1992, è un pianista e compositore italiano figlio d’arte (il padre è l’ex batterista dei Dalton).

Nella sua carriera, iniziata da giovanissimo, ha vinto due volte il concorso nazionale C.E.M. a 13 e 14 anni, si è diplomato al conservatorio L. Campiani di Mantova in pianoforte e ha pubblicato nel 2011 il suo primo album di inediti, Tunnel.

L’8 maggio 2011 esce ‘’Tunnel’’, primo album di inediti del pianista. 5000 copie del disco sono state allegate alla rivista ‘’Suonare news’’.

Dopo alcuni tour nel mondo, Stati Uniti compresi, ha partecipato nel 2015 alla terza edizione di Tu si que Vales su Canale 5.

Nel Gennaio del 2016 esce La vie en…rock, il suo terzo album e nel 2016 Alvaro Soler decreta la sua cover di Sofia come la migliore in assoluto. Nel 2017 è ospite in duo con Gabry Ponte ai Wind Music Awards. Ad Aprile 2018 firma il contratto con la Sony Music Italy con cui pubblica il singolo Pirates of the Caribbean raggiungendo in poco tempo il milione di visualizzazioni su YouTube.

Erano 10 anni, con Ludovico Einaudi, che in Italia un brano per solo pianoforte non raggiungeva questo risultato.

Negli anni successivi escono i singoli Numb, Sugar Land ed Experience. In seguito diventa giudice nel muro di All Togheter Now.

Il video dell’inno del Milan dopo lo scudetto

Per celebrare la vittoria dello scudetto da parte del Milan, Davide Locatelli, grande tifoso milanista che già lo scorso dicembre aveva reinterpretato lo storico inno del Milan al pianoforte in chiave moderna, ha condiviso poco fa sul suo profilo Instagram, in collaborazione con l’AC Milan, il video della sua interpretazione del brano Pioli is on fire mentre indossa i colori della sua squadra.

Dallo stadio ai pullman dei giocatori del Milan ha risuonato negli scorsi giorni questa Pioli is on fire, brano che è stato dedicato al tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, riadattando una hit italiana del 1996 lanciata da Gala, Freed from desire.

Qui a seguire il video.