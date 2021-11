Anteprima video: Inigo fa un tuffo negli anni ’90 e nella sua adolescenza con “Brandon Lee”

Oggi, in esclusiva su All Music Italia, trovate in anteprima il video ufficiale di Brandon Lee, nuovo singolo del cantautore pugliese Inigo, in uscita per Maionese Project / Interbeat.

In questa canzone Inigo omaggia gli anni ’90, quelli della sua giovinezza, e lo fa ricordando il Festivalbar, i Verve, gli Sms sul cellulare dove i caratteri non bastavano mai e, come da titolo, Brandon Lee, il leggendario attore figlio di Bruce Lee morto per un incidente sul set de Il Corvo.

Ecco come racconta la canzone Inigo:

Ho scritto questa canzone ripensando all’Inigo adolescente, nella seconda metà degli anni ’90, alle prime storie importanti e a tutto ciò che ha caratterizzato almeno per me quel periodo: il Festivalbar, i cellulari, il brit-pop, gli eroi calcistici dell’epoca e Brandon Lee, appunto, nell’interpretazione del suo più iconico e purtroppo ultimo personaggio nel film cult: Il corvo.

Anche il video del brano, ideato e interpretato da Ilaria And con la regia di Tommaso Trombetta, rimanda lo spettatore a quel periodo, strizzando l’occhio alle scene memorabili delle clip di grandi hit come Torn di Nathalie Imbruglia, Ironic di Alanis Morrisette e Bitter Sweet Symphony dei Verve, brano tra l’altro usato in diversi film tra cui Cruel Intentions…

Il videoclip rimanda volutamente ad una serie di video di culto di quegli anni. Ho abbracciato da subito e con entusiasmo l’idea perché credo che le scene girate abbiano aggiunto delle sfumature importanti al brano pur restando ancorate al mood dello stesso, mettendolo in qualche modo ancora più a fuoco.

Brandon Lee è scritto da Inigo Giancaspro e vede alla produzione artistica Fausto De Bellis.

Ecco a seguire il videoclip, pronti a lanciarvi negli anni ’90?

Conosciamo meglio Inigo

Inigo Giancaspro è un cantautore pugliese diplomato al C.E.T. di Mogol come autore e compositore. Nel 2008 dà vita al progetto Inigo & Grigiolimpido con il quale pubblica due dischi: l’omonimo Inigo & Grigiolimpido (2009), ControindiCanzoni (2013) e il singolo L’almanacco dei mondiali (2014).

Ad ottobre 2015 vince Area Sanremo con il brano Di me e di te e arriva alla finale di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1. Nel 2016 viene premiato al Salone del Libro di Torino e sale sul podio del Premio Lunezia nella sezione “Autori”.

Il 19 marzo 2018 esce il suo Terzo disco d’esordio, anticipato dal singolo Mai fermarsi feat. Francesco Baccini, all’interno del quale è presente una collaborazione anche con Andrea Mirò. Nell’estate del 2018 fa da Opening Act per tre date il tour di Fabrizio Moro.

Nel 2019 inizia la sua avventura con Matilde Dischi, etichetta con la quale pubblica i singoli Lucio, MAI X SEMPRE, Aerei di carta e Dio esiste.