Amici 19 iNico inedito Ti dimentico domani conquista il pubblico.

Tra gli artisti più amati, almeno secondo la classifica di gradimento del programma, c’è il duo de iNico.

I ragazzi nascono dalle ceneri di un altro progetto discografico, i Traccia 24. Andiamo a ripercorrerne la storia.

Amici 19 dai Traccia 24 a iNico

Quattro ragazzi poco più che maggiorenni provenienti dalla provincia di Verona iniziano a suonare insieme sui banchi di scuola proponendo cover dei Blink182, dei Green day e Sum41.

A formare la band sono Nicolò Arduini, Luca Accordini, Juri Scala e Alessandro Florio.

Il primo singolo risale al 2013 e si intitola Quello che vuoi tu a cui fa seguito Vodka liscia & Rock’n’roll.

Nel 2015 incontrano Damiano Bonvini che diventa con la sua DMB Music il loro manager. Esce quindi il video del terzo singolo, Senza fiato, viene selezionato da Mtv New Generation che lo inserisce in alta in rotazione.

Il successo sui social inizia a crescere proprio nel 2015 e la band viene convocata per partecipare alle audizioni di X Factor. Il loro percorso si arresta ai bootcamp generando lo stupore di gran parte del pubblico.

Dopo la parentesi talent esce il nuovo singolo, Mentre fuori piove. In seguito vengono scelti come guest per il film Disney Alex & Co: come diventare grandi nonostante i genitori e calcano il palco dell’Home Festival di Treviso.

Nel 2019 a sorpresa ritroviamo parte dei Traccia 24 ad Amici di Maria De Filippi come iNico.

iNico inedito Ti dimentico domani

La band quest’anno ha superato tutti i casting di Amici 19 riuscendo ad entrare nel programma. Nel frattempo però sono diventati un duo, iNico, formati da Nicolò e Juri.

Nicolò classe 1995 ha una sorella più grande e un fratello più piccolo.

Ama cambiare spesso colore dei capelli ma ad Amici si è presentato al naturale, castano scuro.

Juri è del 1996. Si unisce ai Traccia 24 nel 2015 poco prima dell’esperienza a X Factor.

Tra le sua passioni gli animali… possiede infatti cani, gatti, pavoni e capre.

Qui a seguire il testo dell’inedito presentato dal duo nel programma!

Inico inedito TI DIMENTICO DOMANI TESTO

(Autori: Nicolò Arduini – Juri Scala)

Stomaco chiuso non riesco a mangiare

Penso ad un letto insieme a te a scopare

E tu mi dici cosa dovrei fare

Fumo un po’ d’erba e porto fuori il cane

Ti ho dato il meglio del peggio di me

Tu non mi chiami e sono già le tre

Se fossi un quadro sarei il tuo pittore

Il nostro amore ha perso il suo colore

Non lo immaginavo, giuro io non pensavo…

Fosse così difficile

Ma te la immagini una vita senza me, senza te

Senza il sesso alle tre del mattino

Senza litigare, per sapere cosa fare domenica

Tu te la immagini una vita senza la televisione

Senza tutte queste stupidi inutili cose

É un salto da sei piani

Casco nelle tue mani

Magari ti dimentico domani

Faccio serata in compagnia del vino

Mi hai scaricato come un accendino

Dimenticandomi sul comodino

Di quel bastardo che ti sta vicino

Le tue parole formano un cerchio

Ed io ci resto intrappolato dentro

Se fossi un quadro sarei il tuo pittore

La nostra storia prenderà il colore

Non lo immaginavo, giuro io non pensavo…

Fosse così difficile

Ma te la immagini una vita senza me, senza te

Senza il sesso alle tre del mattino

Senza litigare, per sapere cosa fare domenica

Tu te la immagini una vita senza la televisione

Senza tutte queste stupidi inutili cose

É un salto da sei piani

Casco nelle tue mani

Magari ti dimentico domani