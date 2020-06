Indiegeno Fest 2020: Diodato è il primo ospite annunciato

L’Indiegeno Fest si terrà anche quest’anno, in un’edizione speciale. La manifestazione, organizzata da Leave Music, si svolgerà in due sole giornate, così da garantire la completa sicurezza di spettatori e lavoratori. La decisione è stata presa per dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi dal team del Festival, giunto alla sua settima edizione.

Primo protagonista annunciato dell’Indiegeno Fest 2020 è Diodato. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 si esibirà il 4 agosto presso il Teatro Greco di Tindari in un orario insolito: alle 4 del mattino. Già lo scorso anno, Daniele Silvestri e Yuman si erano esibiti all’alba regalando un live suggestivo.

Diodato ha deciso di portare dal vivo il suo ultimo album Che vita meravigliosa. Nei giorni scorsi ha annunciato le prime quattro date del tour estivo, Concerti di un’altra estate (ne abbiamo parlato qui). L’esibizione all’Indiegeno Fest 2020 è una di queste date.

Indiegeno Fest 2020, un’edizione speciale

L’Indiegeno Fest riparte dunque con un appuntamento particolare e con un cantante che trova nel 2020 l’anno della sua consacrazione. L’intenzione degli organizzatori è di consolidare l’importanza musicale della manifestazione quale uno dei principali festival del Sud Italia. “Nonostante tutto abbiamo deciso che Indiegeno Fest 2020 si farà e sarà un’edizione speciale, nel rispetto delle normative di sicurezza dei decreti vigenti. Viviamo un momento particolare, difficile per tutti, anche per chi lavora nel nostro settore, ma amiamo il territorio in cui si svolge il Festival, amiamo il nostro pubblico e vogliamo dimostrarvi la nostra riconoscenza“.

Gli organizzatori aggiungono: “siamo rimasti molto colpiti dai messaggi di tante persone che seguono Indiegeno Fest da anni e da coloro che avendo acquistato le prevendite delle date precedentemente annunciate, e che ci siamo trovati costretti ad annullare, ci hanno fatto sapere di non voler chiedere il rimborso per poter sostenere il settore“. Uno dei concerti annullati è stato quello di Levante, che avrebbe dovuto esibirsi il 1° agosto a Patti Marina. Il rimborso dei biglietti e degli abbonamenti in prevendita può essere richiesto seguendo le indicazioni sul sito www.indiegenofest.it.

L’Indiegeno Fest 2020 si presenta come un’edizione speciale anche sotto il profilo dell’identità visiva. Quest’aspetto, del tutto nuovo, è curato da Lorenzo Morelli e si ispira al mondo dei supereroi. Ogni artista ha un suo personalissimo alter ego. Indiegeno diventerà il loro quartier generale. Qui sotto potete vedere Diodato in versione supereroe.

I biglietti per il concerto del 4 agosto sono già disponibili in prevendita sui siti di Ticketone e Tickettando.