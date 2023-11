In attesa del nuovo disco Sfera Ebbasta annuncia un live gratis a Milano ed è sold out lampo!

C’è grande attesa per scoprire quando Sfera Ebbasta pubblicherà il suo quinto album, successore dell’album “Famoso” del 2021 (a cui ha fatto seguito l’EP “Italiano” con Rvssian). Nel frattempo l’artista ha annunciato dal nulla una data live a Milano, un evento completamente gratuito.

La comunicazione a sorpresa su questo live del re della trapper proveniente da Cinisello Balsamo è comparsa sulla pagina Instagram di Thaurus nei giorni scorsi. Senza nessun tipo di preavviso, un immagine ha dato l’appuntamento con la $€ Special Night, un evento fissato all’Allianz Cloud di Milano per lunedì 13 novembre… ovvero solo quattro giorni dopo l’annuncio.

Ovviamente i biglietti sono andati polverizzati in pochissimo tempo sigillando un sold out. Sfera Ebbasta ha quindi commentato: “Chi non ha biglietto può scavalcare.”

Il live è stato organizzato da Vivo Concerti e Thaurus. Durante la serata ci saranno anche due DJ Set con Shablo e con Finesse oltre ad un angolo esclusivo con merchandising oltre ovviamente alla performance speciale di Sfera Ebbasta.

Teoricamente il nuovo album di Sfera Ebbasta dovrebbe uscire entro la fine del 2023 ma, almeno ad oggi, non ci sono informazioni ufficiali. Gionata, questo il vero nome dell’artista, ad oggi è l’artista con più copie certificate in epoca FIMI (dal 2009 in poi), con oltre 13 milioni di copie tra singoli, album e ospitate in brani altri. In questo articolo un nostro approfondimento.