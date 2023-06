Imola Summer Sound per la Romagna: il mondo urban, da Sfera a Geolier, da Shiva a Massimo Pericolo, si unisce per aiutare le zone alluvionate

L’Urban italiano unisce le forze per un grande evento di beneficenza a sostegno delle zone alluvionate, Imola Summer Sound per la Romagna. Nel cast dei veri fuoriclasse amatissimi dai giovani, e non solo, come Sfera Ebbasta, Luchè, Shiva, Geolier e Massimo Pericolo.

L’evento si svolgerà sabato 29 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di IMOLA e i cancelli verranno aperti a partire dalle 16 in quanto, alle 17, inizierà lo show con Dj set e diversi artisti che interverranno prima dei “big 5”, tutti a titolo gratuito per destinare l’incasso netto alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

Ad aprire le danze saranno, in ordine alfabetico, Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Sethu e Tony Boy.

I biglietti sono già in vendita e, siccome l’evento organizzato da Trident Music sostituisce quello del 7 luglio, i biglietti precedentemente acquistati saranno validi anche per la nuova data.

Nel caso in cui non fosse più possibile partecipare all’evento nella nuova data, sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita. La richiesta di rimborso dovrà essere inviata entro e non oltre il 19 giugno 2023. Non verranno accettate le richieste di rimborso pervenute oltre i termini di scadenza.

