IMAGinACTION 2020: J-Ax vince il Premio per il Miglior Videoclip Italiano

Manca poco meno di un mese dall’inizio di IMAGinACTION 2020, il Festival Internazionale del Videoclip che quest’anno si terrà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto (ne abbiamo parlato Qui). L’organizzatore Daimon Film e il direttore artistico della manifestazione Stefano Salvati annunciano ora il primo grande ospite di quest’anno: J-Ax.

L’artista per anni componente degli Articolo 31 riceverà il Premio per il Miglior Videoclip Italiano 2020, assegnato dalla Academy del Festival ed istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI. Il video votato come migliore è Una voglia assurda. Pubblicato a fine maggio 2020, a oggi ha quasi raggiunto quota 7 milioni di visualizzazioni.

Nella serata del 29 agosto, moderata dal giornalista Paolo Giordano, J-Ax si racconterà al pubblico ripercorrendo, attraverso le sue canzoni e videoclip, i 28 anni di carriera.

IMAGinACTION 2020

Durante IMAGinACTION 2020 per la rassegna I Capolavori Immaginati, verranno poi presentati, in anteprima mondiale, i due videoclip ufficiali di Via con me di Paolo Conte e di Futura di Lucio Dalla.

C’è tempo, invece, fino al 15 agosto per partecipare al contest Young Imaginaction Award, in collaborazione con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti.

Hanno già aderito più di 100 artisti, presentando il loro videoclip di un brano edito o inedito. I finalisti del contest si esibiranno sul palco durante le tre serate. Tutte le informazioni per partecipare sono consultabili sul sito www.imaginactionvideoclipfestival.com