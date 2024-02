Panico tra i fan de Il Volo… il trio verso lo scioglimento a causa di Gianluca Ginoble?

Quest’anno Il Volo festeggia 15 anni di carriera ma, e al momento sono solo rumors, va detto, il 2024 potrebbe anche essere l’ultimo anno con l’attuale formazione composta da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il 2024 ha visto il trio tornare in gara al Festival di Sanremo per la terza volta dopo le esperienze del 2015 (vittoria con “Grande amore“) e del 2019 (terzo posto) con un brano, “Capolavoro“, che si è classificato all’ottavo posto nella classifica finale.

Proprio durante la settimana sanremese i rumors sullo scioglimento del trio hanno iniziato a girare dopo una diverbio a Radio Number One tra Ignazio e Gianluca in cui il primo ha redarguito il collega in diretta con “Mi sono rotto le scatole, non parlare per me“.

Ora il settimanale Oggi lancia un’importante indiscrezione secondo cui il progetto de Il Volo potrebbe presto sciogliersi, o meglio, cambiare formazione.

Ad affermarlo sarebbe una fonte molto vicina al trio la quale avrebbe svelato che la situazione attuale vedrebbe Piero e Ignazio far fronte comune contro Gianluca Ginoble.

Sempre secondo questa “talpa” Piero Barone e Ignazio Boschetto sarebbero compatti sulla rotta da perseguire per il proprio futuro professionale, rotta invece non condivisa da Ginoble che, secondo quando afferma il settimanale, starebbe da tempo minando la serenità del gruppo con manie di protagonismo.

I fan da tutto il mondo sono ovviamente allarmati da questi rumors ed è impossibile per loro non notare tanti piccoli segnali. Per esempio il recente video sui social in cui Gianluca canta da solo “Capolavoro“.

La domanda d’obbligo è, fermo restando la veridicità di queste informazioni, cosa potrebbe accadere in futuro? A quanto pare il progetto de Il Volo, una volta portati a termine tutti gli impegni presi tra cui le date del tour (vedi qui), proseguirebbe in un’inedita formazione in duo con i soli Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Andrà veramente così? Solo il tempo, e i tre ragazzi, potranno dare risposta a questa domanda.