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Il Vangelo di Giovanna annuncia un viaggio attraverso lo spaziotempo: “CORPOUNITO”

Il brano è "un climax verso l’unica via d’entrata che ci resta: lasciare andare tutto, per ricordare come tornare a Casa".

di Lorenza Ferraro · 

Il Vangelo di Giovanna, ritratto dell'artista in occasione dell'uscita del singolo CORPOUNITO

Dopo l’uscita del precedente singolo Come Uccelli Migratori (qui la nostra intervista), Il Vangelo di Giovanna torna con un nuovo brano, CORPOUNITO, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 23 ottobre.

Si tratta di “un viaggio attraverso lo spaziotempo, di “una danza intrecciata e vorticosa tra il suono delicato di una voce e le frequente strazianti di un sintetizzatore”, spiega l’artista.

Poi, aggiunge: “Questo brano parla di due corpi che continuano a sfiorarsi e rincorrersi senza riuscire mai a toccarsi, finché la forza gravitazionale prodotta dal loro eterno fuggirsi non li porterà finalmente a schiantarsi in un’ultima esplosione cosmica.

Siamo noi stessi i testimoni dei nostri amori massacrati, sempre noi che ci osserviamo andare in pezzi mentre ancora ci accompagniamo verso la fine inevitabile di ogni cosa. Questo brano è un climax che cresce verso l’unica via d’entrata che ci resta: lasciare andare tutto, per ricordare come tornare a Casa“.

Cos’è Il Vangelo di Giovanna?

Il Vangelo di Giovanna è il nuovo progetto “multidimensionale” di Chiara Dello Iacovo: un progetto liquido, dalla pelle sottile e dai margini mutevoli, nutrito “dal buio che protegge il seme e che rafforza l’animo, dalle voci interiori delle profetesse e dei poeti, dalla linea verticale che unisce la terra con il cielo, i piedi con le ali“.

Totalmente autofinanziato dall’autrice, Il Vangelo di Giovanna si pone l’obiettivo di proteggere i tempi naturale della sua continua ricerca nel campo del corpo e dello spirito, da cui deriva la sua forte impronta autoriale.

Ed ecco che ogni brano dell’EP (di prossima uscita) rappresenterà un universo a se stante e autoreggente, ma anche un tassello di un unico discorso che unisce tutto il disco, interamente scritto e arrangiato da Chiara Dello Iacovo, prodotto insieme a Luca Vergano e mixato con Daniele Mattiuzzi ai WaveLifeStudio di Torino.

In questo articolo: CHIARA DELLO IACOVO IL VANGELO DI GIOVANNA
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