Il Vangelo di Giovanna annuncia un viaggio attraverso lo spaziotempo: “CORPOUNITO”
Il brano è "un climax verso l’unica via d’entrata che ci resta: lasciare andare tutto, per ricordare come tornare a Casa".
di Lorenza Ferraro ·
Dopo l’uscita del precedente singolo Come Uccelli Migratori (qui la nostra intervista), Il Vangelo di Giovanna torna con un nuovo brano, CORPOUNITO, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 23 ottobre.
Si tratta di “un viaggio attraverso lo spaziotempo“, di “una danza intrecciata e vorticosa tra il suono delicato di una voce e le frequente strazianti di un sintetizzatore”, spiega l’artista.
Poi, aggiunge: “Questo brano parla di due corpi che continuano a sfiorarsi e rincorrersi senza riuscire mai a toccarsi, finché la forza gravitazionale prodotta dal loro eterno fuggirsi non li porterà finalmente a schiantarsi in un’ultima esplosione cosmica.
Siamo noi stessi i testimoni dei nostri amori massacrati, sempre noi che ci osserviamo andare in pezzi mentre ancora ci accompagniamo verso la fine inevitabile di ogni cosa. Questo brano è un climax che cresce verso l’unica via d’entrata che ci resta: lasciare andare tutto, per ricordare come tornare a Casa“.
Cos’è Il Vangelo di Giovanna?
Il Vangelo di Giovanna è il nuovo progetto “multidimensionale” di Chiara Dello Iacovo: un progetto liquido, dalla pelle sottile e dai margini mutevoli, nutrito “dal buio che protegge il seme e che rafforza l’animo, dalle voci interiori delle profetesse e dei poeti, dalla linea verticale che unisce la terra con il cielo, i piedi con le ali“.
Totalmente autofinanziato dall’autrice, Il Vangelo di Giovanna si pone l’obiettivo di proteggere i tempi naturale della sua continua ricerca nel campo del corpo e dello spirito, da cui deriva la sua forte impronta autoriale.
Ed ecco che ogni brano dell’EP (di prossima uscita) rappresenterà un universo a se stante e autoreggente, ma anche un tassello di un unico discorso che unisce tutto il disco, interamente scritto e arrangiato da Chiara Dello Iacovo, prodotto insieme a Luca Vergano e mixato con Daniele Mattiuzzi ai WaveLifeStudio di Torino.