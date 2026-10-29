Dopo l’uscita del precedente singolo Come Uccelli Migratori (qui la nostra intervista), Il Vangelo di Giovanna torna con un nuovo brano, CORPOUNITO, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 23 ottobre.

Si tratta di “un viaggio attraverso lo spaziotempo“, di “una danza intrecciata e vorticosa tra il suono delicato di una voce e le frequente strazianti di un sintetizzatore”, spiega l’artista.

Poi, aggiunge: “Questo brano parla di due corpi che continuano a sfiorarsi e rincorrersi senza riuscire mai a toccarsi, finché la forza gravitazionale prodotta dal loro eterno fuggirsi non li porterà finalmente a schiantarsi in un’ultima esplosione cosmica.

Siamo noi stessi i testimoni dei nostri amori massacrati, sempre noi che ci osserviamo andare in pezzi mentre ancora ci accompagniamo verso la fine inevitabile di ogni cosa. Questo brano è un climax che cresce verso l’unica via d’entrata che ci resta: lasciare andare tutto, per ricordare come tornare a Casa“.

Cos’è Il Vangelo di Giovanna?

Il Vangelo di Giovanna è il nuovo progetto “multidimensionale” di Chiara Dello Iacovo: un progetto liquido, dalla pelle sottile e dai margini mutevoli, nutrito “dal buio che protegge il seme e che rafforza l’animo, dalle voci interiori delle profetesse e dei poeti, dalla linea verticale che unisce la terra con il cielo, i piedi con le ali“.

Totalmente autofinanziato dall’autrice, Il Vangelo di Giovanna si pone l’obiettivo di proteggere i tempi naturale della sua continua ricerca nel campo del corpo e dello spirito, da cui deriva la sua forte impronta autoriale.

Ed ecco che ogni brano dell’EP (di prossima uscita) rappresenterà un universo a se stante e autoreggente, ma anche un tassello di un unico discorso che unisce tutto il disco, interamente scritto e arrangiato da Chiara Dello Iacovo, prodotto insieme a Luca Vergano e mixato con Daniele Mattiuzzi ai WaveLifeStudio di Torino.