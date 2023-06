In attesa del nuovo album Il Tre torna live. Annunciate le date estive e a ottobre parte il tour nei club

Il Tre Tour 2023. In attesa dei live nei club italiani in partenza a ottobre del 2023, Il Tre ha annunciato le date estive organizzate e prodotte da Vivo Concerti.

Il giovane rapper romano che con il primo album, Ali, ha debuttato al primo posto della classifica di vendita FIMI/GfK, è attualmente al lavoro sul nuovo disco. Il precedente ha conquistato le certificazioni singolo doppio platino per Te lo prometto, platino per Cracovia pt. 3 e oro per Il tuo nome e Fuori è notte, oltre al disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità dell’album.

Nel 2022 Guido Senia, questo il suo vero nome, ha pubblicato i singoli Guess who’s back e Boogie Woogie mentre nel 2023 sono arrivate Roma e Offline feat. Villabanks.

In attesa di saperne di più sul suo secondo album con Warner Music Italy, ecco a seguire gli appuntamenti live, estivi e autunnali, dove poterlo ascoltare live. La data di Roma prevista per il 14 ottobre è già sold out.

IL TRE TOUR 2023 – le date

IL TRE – ESTATE 2023

Venerdi 9 Luglio 2023 || Ferrara @ Ferrara Summer Vibez

Sabato 15 Luglio 2023 || Catanzaro (CZ) @ Miraya (djset)

Sabato 29 Luglio 2023 || Avezzano (AQ) @ Wonder Summer Festival

Giovedi 24 Agosto 2023 || Aquileia (UD) @ Aquileia young festival

CLUB TOUR 2023

Sabato 14 Ottobre 2023 || Roma @ Orion Live Club – SOLD OUT

Domenica 15 Ottobre 2023 || Roma @ Orion Live Club

Sabato 28 Ottobre 2023 || Senigallia (AN) @ Mamamia

Martedì 31 Ottobre 2023 || Firenze @ Viper Theatre

Domenica 5 Novembre 2023 || Padova @ Hall

Lunedì 6 Novembre 2023 || Bologna @ Estragon

Mercoledì 8 Novembre 2023 || Torino @ Teatro Concordia

Giovedì 9 Novembre 2023 || Milano @ Fabrique

Sabato 11 Novembre 2023 || Molfetta (BA) @ Eremo Club

Domenica 12 Novembre 2023 || Napoli @ Duel Beat

