Il Tre approda al Palazzo dello Sport di Roma per un imperdibile live

In attesa della 74° edizione del Festival di Sanremo 2024, che lo vedrà in gara tra i Big con il brano “Fragili“, Il Tre (qui la nostra videointervista) annuncia un imperdibile live al Palazzo dello Sport di Roma, che si terrà sabato 9 novembre 2024.

“Questo giorno l’ho immaginato tante volte, chiedendomi se sarebbe arrivato davvero”, racconta Il Tre. “Poi, una mattina mi sono svegliato e me lo sono trovato qui davanti a me. Palazzetto. Solo a dirlo mi sento tremare. Io che 10 anni fa ho iniziato a cantare sul palco dello Zoobar, quando non avevo neanche idea di quello che sarei diventato e non sapevo se quella strada mi avrebbe portato lontano. Vi invito al Palazzo dello Sport di Roma il 9 Novembre 2024 per un’unica data che non avrà modo d’essere dimenticata, è una promessa”.

I biglietti per il concerto – organizzato e prodotto da Vivo Concerti – sono già in vendita online su vivoconcerti.com. Per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà invece attendere le ore 14.00 di giovedì 28 dicembre 2023.

Il Tre live al Palazzo dello Sport di Roma

Il live al Palazzo dello Sport di Roma sarà una grande festa con la quale Il Tre ringrazierà il suo pubblico, consolidando quel rapporto che lo sostiene da sempre.

L’annuncio arriva infatti dopo un anno pieno di successi: dalla pubblicazione dell’album “Invisibili” con cui ha replicato il risultato del primo album “Ali“, posizionandosi #1 nella classifica di vendita FIMi/GfK, all’Invisibili Tour, che ha collezionato un doppio sold-out a Roma e il tutto esaurito ad Ancona, Firenze e Padova.