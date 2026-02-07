Il Solito Dandy: in anteprima su All Music Italia il video di “Per quando sei triste triste”

Il Solito Dandy torna con Per quando sei triste triste, nuovo singolo fuori su tutte le piattaforme da giovedì 6 febbraio 2026. In anteprima esclusiva su All Music Italia vi prensiamo oggi il video ufficiale.

Questo nuovo brano del cantautore è stato prodotto da Andrea Piraz e arriva a un anno di distanza dall’album SESINEPA! e apre un nuovo capitolo nel suo percorso artistico.

Il Solito Dandy torna con “Per quando sei triste triste”

Per quando sei triste triste si muove dentro un immaginario ampio, tra riferimenti che vanno dalle Cosmicomiche di Italo Calvino fino a luoghi e immagini che passano dall’Africa al Louvre, per arrivare a un pensiero molto più quotidiano: sentirsi “puntini” nell’universo e, nonostante tutto, provare a dare un senso alla propria casualità.

La scrittura viene presentata come una dedica a chi si sente perso ma continua a ballare. Non una scorciatoia per evitare la tristezza, quanto un modo per starci dentro: attraversarla, accoglierla e poi lasciarla andare, senza farne una posa.

La produzione di Andrea Piraz lavora su un equilibrio tra cielo e quotidiano: una base melodica immediata che lascia spazio a un immaginario più poetico e “da microcosmi”, mantenendo però una linea riconoscibile.

Il videoclip in anteprima esclusiva su All Music Italia

Il videoclip accompagna l’idea del brano portandola su un piano più narrativo: il “manuale d’istruzioni” personale dell’artista per quando si è tristi, con un invito a diventare turisti della propria quotidianità. L’uscita ufficiale del video è prevista su YouTube, ma la prima visione è su All Music Italia in anteprima esclusiva e potete vederla qui a seguire.

Il tour 2026: “Manuale d’istruzioni per quando sei triste triste”

Il singolo introduce anche il ritorno dal vivo con il nuovo spettacolo Manuale d’istruzioni per quando sei triste triste, descritto come un viaggio tra parole, musica, profondità e ironia, con dialoghi surreali, momenti di stand-up comedy e canzoni.

Il Solito Dandy annuncia anche il ritorno dal vivo con il nuovo spettacolo Manuale d’istruzioni per quando sei triste triste. Queste le prime date in calendario.

Il 12 febbraio sarà disponibile su YouTube anche una session in acustico registrata con il supporto di Lavazza all’interno del Museo Nuvola di Torino.

20 febbraio – Torino

– Torino 15 marzo – Napoli

– Napoli 26 marzo – Milano

– Milano 29 marzo – Prato

– Prato 15 maggio – Roma

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











I link ai biglietti possono essere affiliati: All Music Italia potrebbe ricevere una commissione, senza costi extra per chi acquista.