Il divorzio tra Tiziano Ferro e il marito è realtà: “Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone e a chi ha abbandonato la nave mentre affondava.”

“È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile.” con queste parole Tiziano Ferro ha rotto sui social il silenzio riguardo alla sua situazione sentimentale con il marito Victor ufficializzando la separazione.

La storia tra Tiziano e Victor è durata sette anni di cui quattro di matrimonio. La coppia ha anche condiviso la paternità di due bambini, Margherita e Andreas.

Lo scorso autunno la notizia della separazione e la spiegazione dei motivi per cui il cantautore non poteva fare ritorno in Italia… “[…] non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me” aveva dichiarato Ferro.

Ora, il 18 marzo 2024, Tiziano Ferro ufficializza il divorzio da Victor con un post su Instagram in cui augura a se stesso un buon inizio…

“La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza.”

Tra i ringraziamenti del cantautore anche uno un po’ provocatorio nei confronti di chi ha abbandonato la nave mentre affondava…

“Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava.

Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna… grazie Vic. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”