Ieri sera, 29 settembre, si è svolto Il Concerto del Cuore 2019, evento benefico di GSD Foundation organizzato con il sostegno di Billboard Italia che ha visto diversi artisti sul palco per sostenere la ricerca a favore delle malattie cardiovascolari.

Katia Follesa, Angelo Pisani e Stefano Fisico hanno presentato questo evento che ha visto esibirsi sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano Arisa, Bianca Atzei, Federica Carta, Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors e Virginio. Il tutto con la partecipazione di Max Pezzali, Testimonial di GSD Foundation del Gruppo San Donato.

La serata ha visto la proiezione di diversi filmati e il contributo di esperti del settore per sensibilizzare il pubblico su quella che, ancora oggi, rimane la prima causa di morte. Tutto il ricavato dell’evento andrà a sostegno dei ricercatori per migliorare la qualità di vita per le persone affette da problemi cardiovascolari.

IL CONCERTO DEL CUORE 2019 – LE ESIBIZIONI DELLA SERATA

Ad aprile Il Concerto del cuore il cantautore Virginio che ha cantato Hallelujah, un medley di Royal di Lorde mixata con Limpido (brano co-scritto da Virginio stesso per Laura Pausini e cantato al momento del lancio con Kylie Mingoue), l’ultimo singolo, Cubalibre, e Ad Occhi chiusi.

Sul palco hanno fatto seguito tre donne… Paola Iezzi si esibita sulle note di Festival, Love night, Amoremidai, Vamos a bailar e Gli occhi del perdono.

Bianca Atzei ha presentato, tra le altre, Ora esisti solo tu e La mia bocca. La cantante ha anche parlato con Katia dell’intervento al cuore subito nel 2017.

Federica Carta ha cantato Ti avrei voluto dire, Raro e Senza farlo apposta.

Come quarto artista della serata a salire sul palco, Enrico Nigiotti ha proposto i brani Complici, Nonno Hollywood, Nel silenzio di mille parole e L’Amore è.

Prima dell’intervento di cinque giocatrici di calcio al femminile largo spazio ai The Kolors con Why don’t you love me, Frida (mai, mai, mai), I’m taken to you, Assenzio, Pensare male, Radio Ga Ga dei Queen ( con cui sono riusciti a far alzare tutto il pubblico del teatro), Il Mondo ed Everytime.

Arisa si è cimentata invece sulle note di Amarsi in due, Meraviglioso amore mio, Controvento, La notte e Mi sento bene per poi duettare con Max Pezzali in Come mai.

E proprio Pezzali ha chiuso Il Concerto del cuore 2019 cantando la sua hit, Gli anni.