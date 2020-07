Il Cile e Pianista Indie: fuori il brano solidale “Andrà Tutto Bene”

E’ uscito Andrà tutto bene, il brano scritto da Il Cile e Pianista Indie, prodotto da Avm Records e distribuito da Believe Digital. Il brano ha una finalità solidale e il ricavato sarà devoluto a GSD Foundation di Milano.

“L’abbiamo tenuto nel cassetto fin quando non è arrivata una proposta concreta per dare una mano”, dichiarano gli artisti. Non è il tradizionale singolo per l’estate ma il nostro sostegno per dimostrare che la collaborazione, la vicinanza, l’altruismo e l’amore sono fondamentali adesso più che mai.”

Queste le parole dei due artisti che hanno iniziato a collaborare nel 2019.

IL CILE E PIANISTA INDIE – ANDRÀ TUTTO BENE

Il Cile, con la chitarra e un Mac e Pianista Indie, con il pianoforte e tre fogli di carta, il 16 marzo 2020, dalle 16 alle 17, mettono al mondo Andrà tutto bene in diretta Instagram, con l’interazione dei rispettivi fan. La canzone ha così preso forma con il contributo interattivo di tutti.

Il Cile e Pianista Indie hanno aderito alla challenge lanciata da Elisa e Tommaso Paradiso che hanno invitato, via Instagram, tutti gli artisti a scrivere una canzone in diretta con il proprio pubblico per offrire il proprio contributo nel pieno della quarantena.

“Questo virus ci ha dimostrato che le distinzioni sociali, razziali, temporali o economiche, sono solo un’invenzione dell’uomo e non contano nulla di fronte a ciò che si è dimostrato essere più grande di noi.”

Hanno collaborato alla realizzazione del brano il chitarrista e producer Domenico “Camba” Cambareri, Giulia Monti al violoncello e Pietro Spinelli al pianoforte.

“In questo momento stiamo lavorando ad altro, ma è nostra volontà lasciare lo spazio, meritato e dovuto, attorno a questo progetto che è qualcosa di più, che ci riguarda tutti – da vicino – e per il quale, ognuno di noi può fare la propria parte.”

I proventi derivanti dalle vendite della canzone saranno devoluti a sostegno della ricerca scientifica della GSD Foundation (abbiamo parlato Qui della Fondazione).