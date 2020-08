E’ uscito il nuovo singolo di Icy Subzero Baby Tu, che arriva a qualche settimana dal precedente Diabolika (ne abbiamo parlato Qui).

Si tratta del nuovo progetto discografico del giovane artista scoperto da Angelo Calculli di Mk3, pubblicato da Elektra Records / Warner Music Italy.

Baby Tu si caratterizza per delle sfumature anni ’90 in cui si riconoscono sonorità trap / dance. Racconta di un amore non corrisposto che porta con sé una profonda sofferenza.

Il testo lascia spazio all’interpretazione di chi ascolta, non facendo capire chiaramente se la donna cantata da Icy abbia smesso di amare il protagonista oppure non l’abbia mai veramente amato. Ascoltando attentamente il brano si intuisce che la donna sta giocando con i suoi sentimenti. Un gioco per entrambi molto pericoloso e che può solo lasciare uno strascico di disperazione.

ICY SUBZERO BABY TU

“Tu mi hai portato via l’ultima lacrima

Spingo sui problemi accelero in macchina

finché dal petto mi si strappa l’anima”

Con Baby Tu Icy Subzero dimostra ancora una volta di essere un artista versatile e in grado di combinare elementi provenienti da stili differenti in maniera non convenzionale.

In Baby Tu l’artista si rifà al mood anni ’90 e ripercorre la nuova wave, che vede la trap fondersi con la dance e l’elettronica.