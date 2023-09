Icy Subzero, nel nuovo singolo “1 messaggio” un beat urban latin coinvolgente

Icy Subzero 1 messaggio testo e significato.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 29 settembre, “1 Messaggio” (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Icy Subzero e rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per il rapper, che non intende fermare la sua crescita e la sua evoluzione.

Ed ecco che il brano non è solamente un sentimento raccontato sopra un beat urban latin coinvolgente, ma anche un viaggio che va oltre i numeri e il successi, in cui l’artista si mette a nudo, mostrando per la prima volta alcuni lati di sé che aveva sempre tenuto nascosti.

Icy Subzero 1 Messaggio significato del brano

È capitato a tutti di incontrare quella persona in grado di stravolgerci la vita. Percepiamo che non è la cosa giusta, che il finale potrebbe essere molto diverso da quello delle favole. Eppure, non possiamo fare a meno di pensarci.

Quante volte ci troviamo con il telefono in mano, pronti a dare una forma al vortice di emozioni che stiamo vivendo, per poi cancellare tutto e lasciarci travolgere? Ecco, con “1 Messaggio” Icy Subzero racconta tutto questo e inizia una nuova fase del suo percorso artistico.

Icy Subzero: i dati Spotify

Icy Subzero conta attualmente oltre un milione 650 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “MUJER” con poco più di 57 milioni e 290mila stream. Seguono “EGO“, che ha da poco superato i 41 milioni e 200mila stream, “HOE + HARD” feat Tony Effe con quasi 16 milioni 900mila stream.

Icy Subzero 1 messaggio testo e audio

In arrivo