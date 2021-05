I M Inter (Yes I M): a San Siro, in radio e in digitale il nuovo inno nerazzurro firmato Max Pezzali, Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi (Testo e Audio)

Il 12 maggio è un giorno importante per i tifosi nerazzurri. Per la prima volta verrà trasmesso dagli altoparlanti dello Stadio di San Siro I M Inter (Yes I M), il nuovo inno della squadra Campione d’Italia.

Un solo grido: Yes, I M Inter! Un grido che esprime il nostro senso di appartenenza ai colori nerazzurri, che ora si accompagna anche alla gioia di poter urlare: siamo Noi e siamo Campioni d’Italia!

I M Inter è la colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore.

Il testo è stato scritto da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, la musica è di Renato Garretto e Dj Pitch. Il brano, prodotto da Cecchetto, è cantato da un interista “doc” Mirko Mengozzi, lo speaker ufficiale dell’Inter a San Siro, e da Caterina Mastaglio.

Yes, I M Inter è il coro che farà cantare e saltare i tifosi a partire da mercoledì 12 maggio: una dichiarazione di scelta (Yes), un coro orgoglioso e riconoscibile (I M Inter), accompagnato da citazioni che impreziosiscono il messaggio come la frase pronunciata da Gianfelice Facchetti in occasione del Centenario nerazzurro.

“Era la sera del 9 marzo 1908, erano poco più di 40, oggi siamo milioni”.

I M Inter (Yes I M) è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La base strumentale sarà scaricabile online, a disposizione dei tifosi di tutto il mondo che potranno creare una versione personalizzata.

I M Remix darà la possibilità a deejay e producer di fede nerazzurra di rimixare il brano, ideando una versione dance, electro-pop, trap, reggaeton o del genere musicale preferito.

I M INTER (YES I M) – IL TESTO

I Am Inter

I M Inter

I Am Inter

I M Inter

Senza te non ci so stare

Di nerazzurro batte il cuore

Dal primo all’ultimo minuto

Canteremo all’infinito:

“Siamo noi, solo noi!”

Non siamo scesi mai all’inferno

Inter Milano il nostro orgoglio

Il tuo nome e la tua storia

Suona dentro la memoria

“Siamo noi, solo noi!”

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Cambian le maglie dei campioni

Ma non cambiano i colori

Di un coro con la stessa voce

Gli occhi con la stessa luce

“Siamo noi, solo noi!”

I nostri cuori in mezzo al campo

Saranno sempre li’ al tuo fianco

In ogni attacco e ogni difesa

In trasferta come in casa

“Siamo noi, solo noi!”

Era la sera dеl 9 marzo 1908

Erano poco piu’ di 40

Oggi siamo milioni

“Sempre

E solo

Forza

Inter!”

Yеs, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Yes, I M

Yes, I M

Yes, I M

Yes, I M

Yes, I M Black & Blue

Yes, I M Black & Blue

Yes, I M Black & Blue

Yes, I M Black & Blue

(Black & Blue, Black & Blue, Black & Blue)

Yes, I M

La squadra di Milano siamo noi

Yes, I M

I’m one for all, I’m not for everyone