I look della finale di Sanremo 2023: il ritorno di Chiara Ferragni e i suoi abiti/storia

Sanremo 2023 il meglio e il peggio dei look della finale.

Da Armani a Versace, da Dolce&Gabbana a Cavalli, tutti gli stilisti più famosi si sono cimentati nel disegnare abiti per i protagonisti nella storia del Festival. Dal ricercatissimo Yves Saint Laurent a Valentino, c’è chi ha voluto superare se stesso rimanendo riconoscibile e chi invece ha cercato di scioccare l’Italia con abiti provocatori: il legame tra moda e Festival di Sanremo è indissolubile. Martedì è iniziata settantatreesima edizione.

SANREMO 2023 LOOK finale

Ecco i look migliori e quelli peggiori della quinta serata:

LOOK MIGLIORI

CHIARA FERRAGNI – 9,5

L’abito dei diritti umani/Abito 3

Un look che valorizza tutte le sue qulità. Una scollatura bellissima incornicia un gioiello/scultura che difficilmente dimenticheremo per bellezza. I diritti riproduttivi sono diritti umani, ci ricorda la libertà di compiere scelte che spettano solo a noi.

GIANNI MORANDI – 9

Abito 1

In queste sere ha sbagliato difficilmente con suoi completi Giorgio Armani. Quello di ieri però era il più bello. I punti luce sulla giacca impeziosivano facendo la differenza. Adeguato all’evento e alla sua età. Un uomo di altri tempi.

LUISA RANIERI – 9

Se cerchiamo sul vocabolario la parola Dea troveremo sicuramente come sinonimo il suo nome. Ieri con la sua falcata hanno vacillato tutte le mie consapevolezze. Audace.

TANANAI – 8,5

Stylist: Nick Cerioni

Quest’anno Tananai non voleva sbagliare nessun look e così è stato. Serata dopo serata confermava di essere il meglio vestito di questo Festival. Ieri il gran finale. Irreprensibile.

LOOK PEGGIORI

CHIARA FERRAGNI – 4

Body painting/Abito 2

Il corpo della donna è il capolavoro massimo della creazione. Ok, questo abito però non era un capolavoro. Sentitevi libere ma liberate lei da quest’abito. La Chiara Sindone.

LDA – 3

LDA sembrava il quinto Cugino di campagna. Un completo davvero da dimenticare. È giovane e si poteva pensare a qualcosa di meglio per lui. Dozzinale.

ANNA OXA – 2

Cara Anna Oxa, noi ti amiamo, ma questo Festival per te è tutto un no. Sembra tu ti sia lisciata con la mia piastra per i frisee che usavo al liceo e che faceva solo danni. È chiaro che le tu reference erano un’ispirazione a tutte le prof di urbanistica. Non classificata.

SHARI – 1

Tra le peggio vestite di questo Sanremo 2023. Sarà per la prossima volta.