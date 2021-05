I Jalisse ricevono una lettera di stima dal Presidente Mattarella... in attesa di poter ritornare, 25 anni dopo, a Sanremo

Da 24 anni, ovvero dal 1997, quando vinsero con Fiumi di parole, esclusi dal Festival di Sanremo, i Jalisse decidono di scrivere una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per mandargli il loro nuovo album, Voglio emozionarmi ancora prodotto in casa propria in provincia di Trento… e ricevono risposta.

La spedizione è stata fatta con l’intento di far conoscere sopratutto un brano al Presidente, come svelato in un’intervista di oggi a Il Corriere della sera, ovvero Speranza in un fiore, canzone dedicata a tutti i nonni che abbiamo perso durante il lockdown e quindi perché non farlo avere alla più alta istituzione dello stato, nonché nonno?

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la vostra email e mi incarica di ringraziarvi per le cordiali espressioni di stima indirizzategli e per il desiderio di sottoporgli il vostro cd di canzoni inedite… nel frattempo, certo che sconfiggeremo presto, tutti insieme ai vaccini, la pandemia, invio a voi e ai vostri cari un saluto molto cordiale da parte del Presidente Mattarella“.

Questa parte della lettera ricevuta dai Jalisse da parte della presidenza alla Repubblica…

“Ci ha fatto piacere potergli sottoporre una canzone così importante, una cosa semplice, bella, pulita e umile. Su Sanremo, certo, a non passare per 24 anni, uno la domanda se la fa. Anche perché la gente ci ha sempre voluto bene. Forse l’ostracismo della stampa e della critica in effetti blocca il percorso. Avevamo scritto quest’anno anche una lettera ad Amadeus per chiedere il motivo della nostra esclusione, non per contestare, ma solo per capire. Ma a differenza di Mattarella, nessuna risposta. Forse non abbiamo messo il francobollo giusto“.

Queste le parole aggiunte dal duo nell’intervista in cui, tra l’altro, hanno svelato anche di aver già pronto il brano da sottoporre per Sanremo 2022.





Il duo, da quel lontano 1997 in cui seguì la pubblicazione dell’album Il Cerchio magico del mondo, ha pubblicato altri 4 dischi (2000 I’ll Fly, 2006 Siedi e ascolta, 2009 Linguaggio universale e, nel 2020, Voglio emozionarmi ancora, oltre ad altri nove singoli inediti tra il 2009 e il 2020.