Inedita collaborazione tra urban e pop per i Desideri e Chiara Galiazzo nel singolo “Istanti”

I Desideri Istanti testo e significato del nuovo singolo.

Tornano I Desideri con un singolo inedito, “Istanti“, che li vede collaborare con una grande voce femminile della musica italiana, quella di Chiara Galiazzo.

Entrambi sono reduci da altre due collaborazioni. I Desideri con Anto Paga sulle note del remix di “La parte più bella di me“, Chiara da quella in “Saldedine” di Marco Guazzone.

I desideri istanti significato del brano in feat. con chiara galiazzo

Un incontro inedito tra urban e pop quello tra il duo campano e la voce della vincitrice della sesta edizione di X Factor, una collaborazione che prende vita in un brano che racconta l’importanza di saper vivere fino in fondo il presente e che uscirà venerdì 5 gennaio 2024 per Altafonte Italia.

Ecco come raccontano il pezzo i fratelli Giuliano e Salvatore Iadicicco:

“Eravamo in studio e stavamo lavorando a un progetto più ampio, quando è arrivata l’esigenza, la voglia, di mettere ancora una volta in musica, le cose semplici della vita.

Istanti, racconta il ‘per sempre’, quello che rende l’amore capace di andare al di là del tempo e dello spazio. Una fotografia immortala, come in un fermo immagine, l’Amore e a prescindere da come finirà, in quell’immagine, rimane tutto il sentimento, la passione, l’intesa. Inizialmente, io racconto il bello della relazione, quando tutto va bene, tutto funziona – dimmi che dopo di noi non c’è niente, che cerchi ancora me tra la gente – condensando in poche parole tutta l’energia, la potenza della relazione.

Giuliano, invece, con le sue strofe introduce e apre sulla crisi, l’allontanamento, con la certezza che lei rimanga comunque nel cuore e nei pensieri”.

Così nasce invece l’idea di coinvolgere Chiara Galiazzo in questo brano scritto da due fratelli con Nicola Bortone e Amedeo Perrotta.

“Dopo aver scritto abbiamo immediatamente pensato che sarebbe stato bello affidare a una voce femminile questa sorta di dialogo d’amore e Chiara, che ha una voce pop con un’estensione vocale magica, ci è sembrata assolutamente la persona giusta.

Il nostro sound urban pop, contaminato col rap, sta benissimo insieme alla sua voce così limpida. Alla fine è bellissimo che lei canti una frase nella nostra lingua, a dimostrazione di come l’amore possa davvero farci dimenticare confini o differenze”.

Queste invece le parole della cantante:

“Questa tra me e I Desideri è una collaborazione inaspettata e nuova per me e anche se sulla carta siamo molto diversi musicalmente, abbiamo trovato il nostro punto d’incontro in un brano in cui regna la melodia e il messaggio dichiaratamente d’amore, che, per quanto possa sembrare scontato, unisce le persone riuscendo a superare distanze generazionali, geografiche, culturali. In tempi come questi è particolarmente importante ricordare e celebrare la potenza dell’amore”.

“Istanti” è un brano che racconta l’Amore, quello di una relazione in cui l’intensità del sentimento ci fa desiderare e pensare che non possa finire mai. Le difficoltà che possono sopraggiungere, le distanze e gli allontanamenti; momenti che ci mettono alla prova ma che possono essere motivo di crescita e consolidamento di un rapporto importante che saprà andare oltre qualunque distanza. Istanti che – come fotografie – conservano per sempre tutto l’amore che è stato.

Ad accompagnare il pezzo un video dell’incontro tra I Desideri e Chiara. Le immagini in studio, dove tra sorrisi e complicità, hanno registrato il brano; la cena condivisa, un giro in auto fanno da didascalia ad un incontro inedito che grazie alla magia della musica, arriva al cuore.

I desideri istanti testo e audio del brano

In arrivo venerdì 5 gennaio