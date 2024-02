I Cor Veleno annunciano l’uscita del loro nuovo album, “Fuoco Sacro”

Anticipato dall’omonimo singolo “Fuoco Sacro” feat Colle Der Fomento e da “La Novità” feat Mostro, “Fuoco Sacro” è il nuovo album dei Cor Veleno, in uscita venerdì 15 marzo nei formati digitale, vinile e CD (qui il pre-order).

Il disco – l’ottavo della loro carriera – arriva al termine di un percorso musicale intenso, segnato da progetti come “Lo spirito che suona” (2018) e la collaborazione con i Tre Allegri Ragazzi Morti per “Meme K Ultra” (2022): un viaggio nel cuore dell’Hip-Hop italiano, per celebrare i cinquanta anni del movimento, raccontando l’evoluzione della scena italiana.

Ma, tornando a parlare di “Fuoco Sacro“, i Cor Veleno hanno voluto al proprio fianco numerosi ospiti, tra leggende del rap e nuovi protagonisti, mentre la produzione dell’album è stata affidata a Squarta e Gabbo, capaci come sempre di superare le convenzioni della musica contemporanea per alimentare quel Fuoco Sacro che arde nei Cor Veleno sin dal loro esordio.

COR VELENO, ” FUOCO SACRO”

Con oltre 25 anni di carriera alle spalle, i Cor Veleno sono un’icona indiscussa dell’hip hop italiano, fonte d’ispirazione per la nuova scena musicale.

Grazie ai loro dischi-manifesto – che si caratterizzano per la presenza di campionamenti taglienti, testi impegnati, ritmiche incisive e un mix di influenze che spaziano dall’hip hop alle sonorità urbane fino al rap hardcore – hanno infatti contribuito in modo significativo allo sviluppo del movimento nel Paese.

Inoltre, nel corso degli anni, il gruppo ha esplorato varie direzioni musicali, integrando elementi del jazz, del funk e del rock. Tutto questo, però, conservando intatte l’identità possente e la passione incrollabile.

Foto di copertina di Beatrice Chima