Sarà disponibile dal 4 novembre il nuovo singolo di Holden Se un senso c’è, che arriva dopo il buon riscontro di Fratè e Barriere (ne abbiamo parlato Qui e Qui c’è la nostra videointervista).

Dopo una prima fase in cui il giovane artista si è affidato a Sony Music per la distribuzione, ora è entrato a far parte del roster di Believe.

“Holden è appena arrivato nella famiglia believe e già non vediamo l’ora di sentire ‘Se Un Senso C’è’ il nuovo singolo in uscita il 4 novembre.”

Questo il messaggio postato sui canali Instagram della label.

Se Un Senso C’è anticipa l’album d’esordio di Holden, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

“Ho perso me per avere te e non mi stava più bene, così nasce ‘Se un senso c’è’: è una domanda che mi faccio, quale e dove sia il senso delle bugie, del perché ci sentivamo costretti a dover tenere appeso quel post-it. Non lo so se esiste un senso, ma se c’è, non importa più.”

HOLDEN SE UN SENSO C’È

“Finalmente posso dirlo: sto lavorando al mio primo album.

Il team si è allargato e mi è sempre più chiaro quanto sia importante essere circondato da persone che credono in me e nel progetto. Non è mai passato così “tanto” tempo senza nuova musica da quando è iniziato il mio percorso ma finalmente posso dirvi che uscirà molto presto il primo singolo estratto e non vedo l’ora di farvelo sentire. In questi ultimi mesi sono stato chiuso in studio a finalizzare le produzioni e sono fiero di potervi dire che come tutti i lavori già usciti anche l’album sarà interamente prodotto da me, ma non voglio dirvi di più, piuttosto vorrei ringraziarvi per ascoltare e per supportarmi in questo percorso tutti i giorni, vivo per questo.”

Così Holden sui social. Un messaggio chiaro che anticipa quelli che saranno i prossimi progetti che riguardano il giovane artista.

IL TESTO

Sai che fumo ancora nello stesso posto

La mia vita non è cambiata

È solo un po’ più triste

Solo un po’ più complicata

Ok, ma ormai neanche mi chiedo dove sei

Volevo portarti in riva al mare

E dirti certe cose non le so

Non so dire si a me se a te poi devo dire no

Ho perso mille volte ancora

E mille volte perderò

Ma qual è il senso non lo so

Le tue bugie i tuoi però

E se un senso c’è non lo so più non lo so più

E se un senso c’è non mi importa più non mi importa più

Ho smesso di contare i giorni

Ce la faccio da solo in fine dei conti

Ce la faccio solo contro i tuoi ricordi

Non siamo mai pronti a essere pronti

È vero mi prendeva bene nella tua stanza

La fumavamo insieme

Ti ho lasciato un post-it su quella parete

Non ho più paura di cadere

Dimmi che senso ha avuto ogni treno che ho preso

Ora che sono chiuso in una gabbia di vetro

L’acqua sale ogni secondo di un metro

Io che chiamavo e non volevo nemmeno

Riscrivo al passato come se non fosse più vero

Ad un video ti chiedi dove andare davvero

Prendo sta strada anche senza di te

Anche senza di te

E se un senso c’è non lo so più non lo so più

E se un senso c’è non mi importa più non mi importa più

E se un senso c’è non lo so più non lo so più

E se un senso c’è non mi importa più non mi importa più