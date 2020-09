Sarà disponibile dal 16 ottobre il nuovo album di Highsnob Yang, che contiene il singolo Per odiarti non ho tempo realizzato con Samuel Heron, con cui in passato creò il duo Bushwaka.

Il rapper cresciuto a La Spezia torna con un nuovo album che può essere considerato il suo disco d’esordio, dopo la pubblicazione di Bepopular datata 27 aprile 2018 (ne abbiamo parlato Qui).

Yang è stato anticipato anche dai singoli Wannabe Vol. 3 con Junior Cally ed Enzo Dong e il pezzo estivo dall’impronta reggaeton Bugie Da Bere feat. Pacestema.

L’album sarà ricco di ospiti di rilievo e con stili differenti. Nelle 11 tracce, oltre a Samuel Heron, Pacestema e Junior Cally ed Enzo Dong, ci saranno anche Nitro, Mambolosco e Axos.

I produttori musicali coinvolti, invece, sono Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano, Dat Boi Dee e Iv Eight.

Yang, da oggi in pre-order e pre-save, sarà disponibile in versione fisica e digitale, ma anche in una speciale edizione CD+ t-shirt disponibile solo su IBS.it.

HIGHSNOB YANG – TRACKLIST

01 Too much

(prod. Tradez, Aaron Loud)

02 No boyfriend

(prod. Aaron Loud, Luke Giordano)

03 Balaclava feat. Nitro

(prod. Dat Boi Dee)

04 Bad bitch feat. Mambolosco

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)

05 Per odiarti non ho tempo feat. Samuel Heron

(prod. Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano)

06 Uber black

(prod. Aaron Loud)

07 La rovina feat. Axos

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)

08 Rooftop

(prod. Tradez, Aaron Loud)

09 Bugie da bere feat. Pacestema

(prod. Dat Boi Dee)

10 WANNABE VOL. 3 feat. Junior Cally, Enzo Dong

(prod. Iv Eight)

11 Yin & Yang

(prod. Tradez, Aaron Loud)