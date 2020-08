Hermit: è disponibile in digitale il nuovo singolo “Acqua & Sale”

HERMIT lancia il singolo Acqua & sale (Island Records/Universal Music).

Il singolo è disponibile dal 31 luglio su tutte le principali piattaforme digitali.

Acqua & sale mette in evidenza il profondo legame tra HERMIT ed il cantautorato italiano degli anni 60.

Il brano richiama nel titolo il successo di Mina e Celentano raccontando l’amor con la stessa genuinità in modo diretto.

E’ una storia in cui il sentimento è trattato con la dolcezza e la semplicità di un’altra epoca.

HERMIT dimostra una sensibilità insolita per i nostri tempi ed i nostri ritmi frenetici.

Acqua & sale parla di opposti che si attraggono, del sole e della luna, il tentativo di rappresentare la componente più pura e essenziale dell’innamoramento.

La scrittura di HERMIT si caratterizza per testi cristallini ed una forte propensione alla melodia, accompagnata in questo brano dalle strumentali di Canova.

HERMIT – Biografia

HERMIT, all’anagrafe Pietro Barilli, nasce a Milano e cresce a Roma, in un contesto familiare che lo immerge fin da piccolo nell’arte figurativa portandolo a sviluppare un’emotività e una sensibilità molto particolari.

Parallelamente il fratello lo avvicina alla musica rap facendogli ascoltare i primi dischi underground.

Si avvicina, quindi, al mondo della trap collaborando con vari artisti di rilievo come Side Baby e Wayne, fino ad arrivare alla consapevolezza di non sentirsi rispecchiato in toto da quell’immaginario.

Decide così di dare vita al suo progetto.

Un linguaggio personale attraverso cui farsi portavoce di valori solidi ed esprimersi più coerentemente con la propria visione del mondo, caratterizzata da un animo di altri tempi.

Nelle sue canzoni HERMIT racconta l’amore romantico e puro esplorando vari universi musicali, dalla vapor wave a tracce piano-voce.

Il nome d’arte prende spunto dalla figura dell’eremita, la carta dei tarocchi che simboleggia l’allontanamento da tutto ciò che è maligno per avvicinarsi alla propria spiritualità.

Una continua ricerca di ciò che illumina senza inquinare la mente.

La poliedricità e l’assoluta imprevedibilità sono elementi del percorso artistico di HERMIT.

Un viaggio che ambisce ad andare oltre la forma per riscoprire valori lontani, oggi più che mai rari.