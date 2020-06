X Factor 2020 Hell Raton. Le audizioni per il programma sono già iniziate e, da luglio vedranno gli artisti esibirsi davanti alla nuova giuria tra cui spicca un nome che è la vera e propria scommessa di quest’anno… Hell Raton (qui la giuria al completo).

Hell Raton è una vera e propria star e un talent scout di successo nel mondo del rapper. Andiamo a conoscer meglio la sua carriera.

Classe 1990 Manuelito, come lo chiamano gli amici, ha sangue misto sardo-ecuadoriano.

Insieme a Salmo e Slait nel 2010 fonda la crew Machete.

Il suo primo singolo in spagnolo è Multicultural.

Sua la produzione dei tre capitoli di Machete Mixtape. Il terzo progetto è la prima compilation rap a conquistare il disco d’oro.

Nel 2019 esce Machete Mixtape 4 progetto che resta per 8 settimane al primo posto della classifica di vendita FIMI/GFK.

Il 2019 lo passa tra DJ set e una nuova avventura, Machete Gaming, un progetto che vive sulla piattaforma Twitch in cui mischia musica e Gaming.

Recentemente è stato protagonista e co-organizzatore di Machete Aid, maratona video di 12 ore a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti dall’attuale emergenza sanitaria.

“La mia storia è complessa. Sono nato in Sardegna ma poi mi sono trasferito in Sud America perché mia madre è nata là. Ho vissuto otto anni lì poi sono ritornato in Italia, in Sardegna, nella mia terra per il mare soprattutto e da lì mi son spostato a Firenze, Londra, poi abbiamo fondato Machete e sono arrivato a Milano in pianta stabile.

A X Factor mi voglio divertire tantissimo, sono gasatissimo e sicuramente X Factor è un programma che fa quello che io faccio da 10 anni, cerca talenti.

Più o meno è nata nello stesso periodo di quando è nata Machete. Noi facciamo scouting, ampliamo il valore degli artisti.

Io sono una persona molto segreta, non l’ho detto a nessuno, molti dei nostri artisti lo staranno scoprendo in questo momento che sono stato nominato come giudice di X Factor.

Salmo però l’ho chiamato prima di mia madre ed è stato felicissimo. Mi ha detto ‘In bocca al lupo spacca quello schermo e vinci!’.

A X Factor cerco due cose, il talento imprescindibile da qualsiasi cosa deve esserci nella musica, poi il futuro. Perché la musica non deve avere paura del futuro, deve essere curiosa, deve approcciare alle nuove tencnologie.

Se non ci fossero stati i campionatori oggi non avremmo l’Hip hop.”